$!‘Ya que estamos legalizando delitos’; página de Facebook difunde ilustración ‘a favor del robo’

Ante esto, una usuaria comentó: “Ay se les olvidó la parte mas importante, em aborto el cual es una decision personal, solo afecta a la mujer que decide o no hacerlo, pues la morula o cigoto que se aborta no es una persona, no tiene conciencia, no siente y no tiene vida por sí mismo, si no a travez de la mujer que lo gesta. El robo en cambio, bueno a hue*o te metes con un tercero. Bye sus argumentos inutiles a los que tanto trabajo les costo llegar”.

“A caray, pero si los pro feto son los únicos que se apoyan en sentimentalismos y religiosidad para armar sus argumentos y si no, ahí tienen al feto ingeniero”, agregó una usuaria en cuanto a la señalización que hizo la página sobre el “sentimentalismo”.

Enseguida, otra usuaria agregó que “cuando los pro feto entiendan que el robo o cualquier otro acto tipificado como delito SI AFECTAN A LA SOCIEDAD, será un mundo mejor porque habrá menos ignorantes”.

Otros usuarios apuntan que sí es una comparación útil para protestarse contra el aborto: “Antes el aborto era impensable, daba risa que alguien pudiera defenderlo con los argumentos que hoy usa el sector verde, pero siguieron los pasos a la perfección que hoy la minoria ruidosa y la gente ignorante, que quiere pertenecer a cualquier grupo y hacerse el cool, lo acepta y lo ve normal”.

Aunque, volvemos, se trata de una página con pocos seguidores y de bajo impacto, la publicación generó diversas reacciones, entre ellas, se popularizó el burlarse de ironía de las ilustraciones, pues aseguran que el aborto no tiene cabida de comparación con el robo.