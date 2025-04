Viviendas modulares y accesibles: El futuro que está alcanzando a México

Las casas del futuro llegan a México. La empresa china Weisu invierte 300 millones de dólares en su primera planta en Pesquería, Nuevo León, para fabricar casas tipo cápsula de la marca Vessel. Simón Levy, abogado y experto en derecho chino, así como socio y miembro del Consejo de Administración de la empresa asiática, habló con VANGUARDIA sobre el futuro de este tipo de vivienda en el país.

¿Cuáles son las principales características y ventajas de las casas prefabricadas comparadas con una vivienda tradicional?

El problema de la vivienda en México no es solo de acceso, sino de innovación. Las casas tradicionales se construyen con un modelo que ya no responde a la velocidad ni a la flexibilidad que demanda la realidad económica actual. Las casas Vessel no solo reducen costos y tiempos de construcción, sino que son modulares, sustentables y eficientes.

¿Qué necesidades de vivienda buscan cubrir con casas tipo cápsula?

México tiene un déficit brutal de vivienda accesible, y el mercado actual no responde de modo eficaz. Rompen paradigmas y resuelve tres grandes problemas:

1. Accesibilidad: Casas de calidad a precios más bajos.

2. Tiempo: Se instalan en días.

3. Sustentabilidad: Reducción del impacto ambiental y eficiencia energética.

Son soluciones concretas para jóvenes, trabajadores, comunidades afectadas por desastres naturales y personas que buscan opciones modernas y asequibles.

¿Cómo se adaptarán estas viviendas a las condiciones climáticas y culturales?

México es un país de contrastes: calor extremo en el norte, humedad en el sur y una sismicidad considerable en varias regiones. Estas casas están diseñadas con materiales inteligentes y tecnologías avanzadas que permiten que sean resistentes, térmicamente eficientes y adaptables a cada contexto. Lo más importante: se pueden personalizar para respetar la identidad cultural de cada zona.