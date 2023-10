¡164 días sin Marta! Inician familiares búsqueda por su cuenta en asilos y albergues de Coahuila

Al regreso de su esposo a la finca, unos 40 minutos después de que Marta se retirara, no la encontró. Marta presenta una condición de salud que afecta su memoria de corto plazo con pequeños episodios de disociación que, de no estar acompañada, pueden originar ansiedad y persistir.

El esposo de Marta inició de inmediato una búsqueda en el rancho, sin éxito. Desde el siguiente día, autoridades de los tres órdenes de gobierno continuaron con esta búsqueda en operativos, pero hace dos meses, la búsqueda se estancó.

La Fiscalía especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas reconoció que cuestiones burocráticas entre la Guardia Nacional, agentes federales antisecuestros, agentes del estado y ministeriales, evitaban la reactivación de la búsqueda en el sitio de la desaparición, y la alta carga laboral en la fiscalía especializada, limitaba la búsqueda en asilos y albergues.

DENUNCIAN RETIRO DE LONAS

Francisco Juárez, amigo de la familia Castelblanco Granados y colaborador en la búsqueda de Marta, denunció que las mantas colocadas para solicitar el apoyo ciudadano en la localización de la ciudadana colombiana fueron retiradas de puentes y plazas públicas.

“Muchas lonas que sirvieron para difundir la desaparición de doña Marta Granados fueron retiradas de zonas importantes como son las zonas de alta afluencia peatonal de Saltillo y Ramos Arizpe, labor que hemos retomado y las estamos colocando de nueva cuenta. No estorban, no le hacen daño a nadie”, dijo el hombre, “lo extraño es que nadie vio cuando las retiraron. La policía no sabe decir quién las quitó”, detalló.

Amigos y familiares reiniciaron con la entrega de oficios con el expediente y ficha de búsqueda de Marta en oficinas del DIF estatal, municipales de la región Sureste del estado, así como de los estados de Nuevo León y San Luis Potosí.

Francisco Juárez dijo que en la entrega de oficios detectaron irregularidades. “Al parecer nunca se dio a conocer la ficha de búsqueda, o bien, en el cambio o sustitución de personal lo han dejado en el olvido”.

La búsqueda de la ciudadana colombiana también comenzó por cuenta de familiares y amigos en albergues y centros de resguardo de adultos mayores, donde han tenido dificultades. “Son asociaciones que no están reguladas y a las mismas autoridades les cuesta trabajo ubicar”.

‘GENTE ASEGURA HABER VISTO A MARTA’

De acuerdo con el colaborador de la búsqueda, por cuenta propia cuentan con información de gente que asegura haber visto a Marta Granados en la zona centro del municipio de Ramos Arizpe. “Al parecer en shock de memoria. Tenemos fe en que alguien la tenga en resguardo y ni esté enterado de su búsqueda”.

Esta semana, el árbol en la Plaza de Armas de Saltillo que muestra a las personas víctimas de desaparición forzada en Coahuila tiene un miembro más: la foto de Marta Granados fue colocada por familiares y amigos.