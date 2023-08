Desaparición de mujer colombiana: tres meses de incertidumbre en Coahuila

Tres meses han pasado desde que Marta Granados, ciudadana colombiana, se extravió en la zona ejidal del municipio de Ramos Arizpe, en la Región Sureste de Coahuila.

A 92 días del hecho, el caso tiene más dudas que avances, la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, no ha generado una carpeta de investigación; el argumento a los familiares de Marta es que hasta ahora no cuentan con un solo indicio que refiera la probable comisión de un delito.

“Es lamentable es que a 91 días solo existan preguntas y ni una sola respuesta sobre lo que le ocurrió a Marta Granados el domingo 14 de Mayo de 2023”, externó Juan Pablo Castelblanco Granados, hijo de la ciudadana colombiana extraviada.

Martha llegó a Coahuila acompañando a su esposo de profesión agrónomo, quien fue contratado por los dueños del rancho “Las Rusias”, para capacitar al personal que trabaja con la siembra que ahí se produce.

La tarde del domingo 14 de mayo pasado, ambos acudieron a la huerta del rancho para comenzar con la inspección del terreno. El calor sofocó a Marta, quien informó a su esposo que regresaría a la finca, a unos 300 metros distancia de donde estaban juntos.

Al regreso del agrónomo, al menos 40 minutos después, Marta ya no estaba. La mujer de 79 años de edad, es paciente médico por una condición de salud que afecta por segundo su memoria de corto plazo inmediato. La primera teoría es que sufrió un episodio de disociación y al no saber dónde estaba, y sin alguien que la anclara en la realidad, ella tomó camino con rumbo desconocido.

De inmediato el esposo de Marta organizó una búsqueda y dio aviso a las autoridades municipales. Desde entonces, más de 35 operativos de búsqueda se han organizado. Por aire, el helicóptero de la oficina del Ejecutivo estatal y drones operados por especialistas en búsqueda de personas.

Por tierra, hasta 20 camionetas, con 100 agentes de diferentes corporaciones de los 3 órdenes de gobierno, algunos altamente entrenados en inteligencia e investigación sobre personas desaparecidos, binomios caninos (K9) y tecnologías de análisis y rastreo. Sin que al momento tengan un solo indicio de Marta.

“El Estado mexicano puso a disposición de la Fiscalía de Coahuila todo su poder, y la Fiscalía Estatal no entrega resultados. A 91 días, la Fiscalía Estatal ejecuta operativos que debieron ocurrir dentro de las primeras 48 horas contadas a partir del reporte de desaparición”, refiere Juan Pablo Granados.

Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestro, más personal de las agencias ministeriales estatales, estuvieron bajo el comando y órdenes del fiscal especializado en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera.

“La Fiscalía local se encargó de minimizarlo, desaprovecharlo y dilapidarlo”, asevera Juan Pablo Granados. “Por decisión de la Fiscalía, todos los recursos se destinaron a búsquedas que no han dado resultado, a búsquedas infructuosas, en lugar de concentrarse en labores de investigación para determinar qué sucedió el 14 de mayo de 2023, en los días previos y en los días posteriores a la desaparición”.

El hijo mayor de la ciudadana colombiana, quien junto a su padre no regresaron a Querétaro, donde desde hace 17 años residen, asegura que las labores de investigación son insuficientes y tienen inconsistencias.

“Existen vacíos en las entrevistas que se llevaron a cabo, y hay entrevistas que no se realizaron por decisión de la Fiscalía. No se ha entrevistado a todas las personas que estuvieron involucradas en la búsqueda de Marta ese domingo 14 de mayo, por ejemplo, y no se han corroborado las declaraciones de las pocas personas a las que se les recabó su testimonio en calidad de testigos”, revela Juan Pablo Castelblanco.

Señaló también que ninguna autoridad puede confirmar con certeza si se entrevistó a 15 ó 20 personas testigos que participaron en la primera búsqueda de Marta. “A pesar de contar con el registro de llamadas realizadas para organizar esa primera búsqueda con los pobladores locales”.

Juan Pablo Castelblanco lamentó que la procuración de justicia local haya desperdiciado los recursos nacionales puestos a su disposición. “Es lamentable que, a 91 días, Marta Granados continúe en calidad de desaparecida y que nada se sepa de lo que ocurrió, cómo si nadie estuviera trabajando en su caso”, dice impotente.