Absuelven de toda responsabilidad a ‘Cuquita’ Gutiérrez, ex presidenta del patronato de la Feria de Saltillo

“El Comité de Honor y Justicia acaba de dar la resolución en la cual no soy responsable de nada. Me absuelven de toda responsabilidad y no tomé ningún recurso de la feria”, afirmó la ex presidenta de los Organismos de la Sociedad Civil. Además, como prueba adicional en su defensa, mencionó que se entregaron bonos a favor de las asociaciones civiles que se benefician de los ingresos de la Feria Saltillo.

“Los bonos que se van a entregar son los más altos que se han dado en 25 años, y yo tengo 25 años de servicio a la comunidad”, enfatizó.

El documento presentado por “Cuquita” establece que, tras la auditoría realizada a su gestión de la edición 2023 de la feria, las acusaciones en su contra “carecen de sustento y fundamentación y, además, se encuentran desvirtuadas por los datos de prueba obtenidos y analizados por esta Comisión de Honor y Justicia”.

María del Refugio Gutiérrez adelantó que demandará a la casa editorial local que la difamó. “Una compañía editorial de aquí de Saltillo, Zócalo, me difamó porque no les di apoyo para vender nada más”.

“Cuquita” también anunció que buscará recuperar la titularidad de la presidencia de los Organismos de la Sociedad Civil, al menos para rendir cuentas de su gestión, ya que aseguró que no corresponde al presidente actual dar a conocer los resultados, debido a que su gestión comenzó recientemente.