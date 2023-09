‘No agarré dinero de la Feria de Saltillo; compré una casa con recursos propios’: Cuquita

Refugio Gutiérrez aseguró a VANGUARDIA que los ingresos de la edición 2023 de la Feria Saltillo se encuentran en cuatro cuentas bancarias, de las que ella no puede disponer sin una segunda firma.

“Fui jubilada del Seguro Social (IMSS), porque yo trabajé 42 años, es fruto de mi trabajo. Me llegó mi jubilación, mi liquidación de la afore, del Infonavit y falleció mi esposo, que también me dejó un dinero encargado que fuera para tenerle un patrimonio a mi hija Gabriela. Yo puedo demostrar esta inversión”, afirmó tajante

“Los recursos de la feria se encuentran totalmente depositados en las cuentas bancarias, esto (la compra de la casa) yo lo hice con recursos propios. Datan de una inversión que inicié desde una herencia de mis padres, hace 20 años; después me fui a una casa que tenía del Infonavit y que luego vendí.

“Quienes no cumplían se tuvieron que expulsar, claro que se les dijo también que en cuanto cumplieran con los requisitos les volvíamos a dar la oportunidad de que participaran”.

Y también un probable resentimiento de alguno de los ocho organismos de la sociedad civil expulsados en marzo pasado, por no cumplir con los requisitos determinados por el Patronato de la Feria para ser beneficiarios de los recursos obtenidos en la edición 2023.

“No hemos sido notificados, pero confío en que cuento con los documentos que demuestren mi honorabilidad y el manejo transparente de las cuentas de la feria. Insisto, no moví ninguna de las cuentas ni recibí dinero en efectivo”, expuso Cuquita al respecto.

“Yo no firmaba así sola como para que yo pudiera sacar dinero. La firma siempre va mancomunada, y aparte, yo no manejaba tampoco la cuenta empresarial para hacer transferencias, la manejaba la contadora” , dijo Gutiérrez García.

“Invadieron mi privacidad con esos audios y los pusieron a su manera. No se vale, no lo considero justo. Yo soy una persona íntegra y no de ahorita. Yo tengo una asociación que data desde hace 25 años, que yo fundé con puros apoyos de gente que nos tiene confianza y que además es constantemente auditada”, señaló la presidente del patronato

En ese sentido, manifestó ser víctima de difamación. “(Algunos miembros del patronato) no me dieron el derecho de réplica y el voto de confianza para poder entregar las cuentas como es debido. Me debieron haber dado la oportunidad de entregarles, porque todo está ahí, en las cuentas de los bancos”, señaló

Sobre su supuesta destitución del patronato, Refugio Gutiérrez desconoció a quienes actualmente han tomado la dirección del mismo, afirmando que no actuaron conforme a los estatutos que los rigen.

“Yo lo desconozco, la verdad a mí no me han notificado nada, ni sé quiénes son. Hicieron una reunión de la cual tampoco fui notificada. Esa fue una reunión que no cumple con nada de los requisitos”, concluyó Cuquita.