Actitudes violentas deben atenderse desde la niñez, afirma especialista saltillense

“Recordemos que la violencia es violencia, independientemente de a quién se ejerza, y ahí estamos hablando de una situación psicológica que debe atenderse”, dijo Bere de la Peña, directora de la Facultad de Psicología UAdeC, tras el caso de Ghost el perrito asesinado.

La especialista exhortó a los padres de familia a buscar técnicas y talleres que permitan a los niños experimentar con el control de sus emociones, pues es necesario comenzar a corta edad para que una vez que crezcan sean adultos con mejor control de sí mismos en situaciones de frustración.

“Necesitamos recordar que las acciones de agresión son para sobrevivir, pero la gestión de violencias es desde una situación de poder entonces cuando hablamos del ejercicio de violencia contra alguien que no está en las mismas condiciones que nosotros sí estamos hablando de que son situaciones emocionales psicológicas de poder”, comentó la especialista.

Se tienen que atender para trabajar de manera diferente, así como vamos detectando las banderas amarillas, anaranjadas y rojas de las cosas que se van haciendo presentes, es muy importante que como mamás, papás o tutores estamos al pendiente de estas situaciones en donde se va ejerciendo violencia.

Agrega: “Y si un niño presenta actitudes violentas es necesario que se atienda psicológicamente porque algo no está bien en su salud mental, lo mismo pasa, agregó, con un adulto que es capaz de hacerle daño a un animal”.

El pasado fin de semana, un perro de raza Samoyedo salió de su domicilio en la privada Monclova, de la colonia República, pero no regresó, por lo que luego de varias horas, su familia comenzó a buscarlo y lograron encontrarlo sin vida en una cochera de un domicilio a varias calles de distancia. Minutos más tarde, cuando regresaron al lugar a recuperar el cuerpo del can, este ya no estaba, por lo que dieron aviso a las autoridades