Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Allende, Coahuila
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La Fiscalía de Personas Desaparecidas informó que Mauricio Gómez Herrera, de 17 años, fue visto por última vez el pasado 25 de julio; consideran que su integridad podría estar en riesgo
La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una Alerta Amber para localizar a Mauricio Gómez Herrera, de 17 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de julio en el municipio de Allende.
De acuerdo con la ficha de búsqueda AA COAH023/2026, la autoridad considera que la integridad del adolescente podría encontrarse en riesgo, ya que existe la posibilidad de que haya sido víctima de la comisión de un delito.
La Fiscalía informó que Mauricio mide aproximadamente 1.95 metros de estatura, tiene complexión robusta, cabello negro, lacio y largo, además de una mancha en el ojo izquierdo como seña particular. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre la ropa que vestía.
Según la ficha, el reporte de desaparición fue presentado el 29 de julio, cuatro días después de que el adolescente fuera visto por última vez en Allende.
La dependencia solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar al menor. Quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse a los números oficiales de la Fiscalía de Personas Desaparecidas o al sistema de emergencias 911.