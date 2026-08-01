Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Allende, Coahuila

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una Alerta Amber para localizar a Mauricio Gómez Herrera, de 17 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de julio en el municipio de Allende.

De acuerdo con la ficha de búsqueda AA COAH023/2026, la autoridad considera que la integridad del adolescente podría encontrarse en riesgo, ya que existe la posibilidad de que haya sido víctima de la comisión de un delito.