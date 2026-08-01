Fiscalía confirma suicidio de guardia de seguridad en centro comercial de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Fiscalía confirma suicidio de guardia de seguridad en centro comercial de Piedras Negras
    La Fiscalía General del Estado confirmó que, tras las primeras diligencias, descartó la participación de terceras personas en el fallecimiento del guardia de seguridad. REDES SOCIALES

El trabajador fue localizado sin vida en un complejo comercial en construcción; las autoridades descartaron la participación de terceras personas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó que el guardia de seguridad localizado sin vida en un centro comercial en construcción, ubicado sobre el bulevar República, en Piedras Negras, murió por suicidio, luego de concluir las primeras diligencias ministeriales.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, la víctima fue identificada como Hugo Daniel N., de 41 años, quien laboraba para la empresa de seguridad CEPROC y tenía su domicilio en la colonia Los Laureles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/fiscalia-investiga-agresion-contra-hombre-de-32-anos-en-piedras-negras-BA22556362

El hallazgo fue reportado alrededor de las 8:00 horas por trabajadores del complejo comercial, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al encontrar al vigilante inconsciente.

Al sitio acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acordonaron el área para permitir las diligencias periciales.

Tras el análisis de los indicios recabados en el lugar, la Fiscalía informó que se descartó la participación de terceras personas y determinó que se trató de un acto autoinfligido.

De manera preliminar, este caso elevaría a 28 el número de suicidios registrados durante 2026 en Piedras Negras, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales. No obstante, esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar apoyo. En México, la Línea de la Vida ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas en el 800 911 2000, además del 911 para emergencias.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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