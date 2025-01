¡Vuela Paloma! Pide licencia indefinida polémica regidora de Morena en Ciudad Acuña

A pesar de que estuvo presente en la toma de protesta como regidora, de los Santos Pérez no asistió a la primera sesión de Cabildo , lo que generó inquietud sobre los motivos de su ausencia. Fuentes cercanas mencionaron que su falta de asistencia se debió a problemas de salud, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

La solicitud de licencia fue presentada formalmente el 2 de enero ante el Presidente Municipal, Emilio Atejandro de Hoyos Montemayor, aunque la noticia se hizo pública hasta el día de hoy. En el documento, De Los Santos Pérez menciona que se separa de su cargo por tiempo indefinido, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 102, fracción I, numeral 9 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Este suceso ha provocado diversas especulaciones sobre las razones detrás de la solicitud de licencia, generando dudas sobre si se trata de una licencia temporal o si se extenderá por un periodo indefinido.

Por su parte, el Presidente Municipal, Emilio Atejandro de Hoyos Montemayor, recibió la solicitud y dará seguimiento a este trámite. Sin embargo, hasta el momento no se han dado más detalles sobre el futuro de la regidora ni sobre si continuará o no en su cargo una vez que su licencia termine.

TRAYECTORIA POLÍTICA

La trayectoria política de Paloma de los Santos Pérez, ex candidata a diputada y aspirante a la alcaldía de Acuña por Morena, ha estado marcada por episodios de declaraciones controvertidas y enfrentamientos, tanto en el ámbito electoral como en su propio círculo familiar.

Durante su campaña para diputada, De los Santos desató críticas al referirse despectivamente a su contrincante del PRI-PAN-PRD, Claudia Aldrete, tras la presentación de una impugnación en su contra. En un video publicado en sus redes sociales, declaró:

“Yo creo que todo esto que me está pasando por medio de la impugnación es porque le está sacando al debate. No me van a tumbar la candidatura porque no hay elementos y traigo al mejor abogado que me está defendiendo. Así que, mi reina, ponte a estudiar de una vez, burrita”.

El comentario, calificado como ofensivo y fuera de tono por diversos sectores, se sumó a la lista de declaraciones polémicas que han acompañado a la morenista.

Acusaciones familiares y conflicto con Lenin Pérez RiveraEn el contexto de su campaña a la alcaldía de Acuña en 2024, Paloma de los Santos acusó públicamente a su tío, Lenin Pérez Rivera, líder estatal de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), de sabotear su proyecto político. Según De los Santos, Pérez Rivera habría mandado vandalizar su propaganda e incluso atentado contra su equipo de campaña.

“Cuando él (Lenin Pérez) se ve acorralado y sabe que está perdiendo, lo primero que intenta hacer es denigrar la palabra de la mujer (...) Así es como empieza el líder de UDC. Esto de llamarnos locas es un estate quieto para decirnos ‘el siguiente chingazo’ es atentar contra nuestra vida”, señaló De los Santos en mayo de 2024.

Por su parte, el dirigente de la UDC negó las acusaciones y responsabilizó a los diputados Brígido Moreno y José Quiñones de estar detrás de las denuncias hechas por la candidata morenista, avivando así el conflicto político-familiar.

UN CARÁCTER CONTROVERTIDO

Paloma de los Santos ha mostrado un estilo confrontativo que, si bien genera atención mediática, también ha provocado críticas por parte de sus adversarios y de la opinión pública. Su caso ejemplifica las tensiones y retos dentro del panorama político de Coahuila, donde los conflictos personales y partidistas suelen entrelazarse en la lucha por el poder.