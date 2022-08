Las personas mayores decidieron quedarse a esperar su pago, pues mencionaron que este tipo de retrasos no se había presentado anteriormente

Personas adultas mayores y con discapacidad se mantuvieron a la espera de que llegara su dinero para cobrar la pensión del bienestar en las instalaciones del SuperISSSTE de Saltillo.

De acuerdo con declaraciones de los afectados, el problema se originó debido al retraso del camión que da el dinero a los responsables de entrega de las pensiones.

Por eso, cientos de adultos mayores tuvieron que esperar más de seis horas para poder obtener su pensión.

Personal de la Secretaría del Bienestar informó a VANGUARDIA que el protocolo de pago arrancaría en cuanto el dinero llegara al sitio donde se llevó a cabo el operativo, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza.

“Nosotras llegamos a las 6 de la mañana para ser las primeras y nada más nos dijeron que nos esperáramos porque todavía no llegaba el dinero y que no nos regresemos a nuestras casas, que el dinero va a llegar a las 3:30 de la tarde y aquí estamos con hambre porque no hemos comido”, comenta una de las mujeres que permanecían en la fila de espera.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar para el adulto mayor... ¿Cómo consulto el saldo de la tarjeta sin ir al Banco Bienestar?

Otra de las afectadas comentó que “esta ya es una situación injusta para todos los adultos mayores”, y exigió que la Secretaría del Bienestar mejore sus protocolos de entrega de pensiones.

“Se supone que esto debe ser responsabilidad del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal, del municipio, no nos pueden dejar así sin pensión. Nosotros la necesitamos”, expresó un hombre que acudió en compañía de su hija debido a que utiliza muletas para caminar.

Los pensionados coincidieron en que este tipo de retrasos no se habían presentado anteriormente, por eso decidieron quedarse a esperar su pago.

De acuerdo con personal de Bienestar Coahuila, se desconoce la hora en que podría llegar el camión que transporta el dinero. Sin embargo, el operativo iniciará en cuanto se tenga disponible el efectivo.

“Tenemos la indicación de no retirarnos hasta que ya hayamos liquidado todos los pagos, entonces aquí estaremos hasta que llegue el dinero. No se le ha pagado a nadie, hay que esperar, les pedimos paciencia”, expresó.