POLITICÓN: 8M con edificios protegidos, ¿y seguirá la deuda con las mujeres?

I. RESGUARDO

El Día Internacional de la Mujer -el 8M, como se le conoce- estará signado por las marchas que miles de mujeres protagonizan desde hace años con un reclamo que persiste porque la exigencia, aunque reiterada, no se ve satisfecha: igualdad. En Saltillo habrá dos marchas: una que concluirá en la Plaza Nueva Tlaxcala y otra que arribará a la sede del Poder Legislativo que, por primera vez en dos siglos, es encabezado por una mujer: Luz Elena Morales. El edificio legislativo, por cierto, fue “tapiado” ayer para resguardar sus ventanales y puertas, en un intento por minimizar los daños que pudiera sufrir.

II. ¿QUÉ SIGUE?

Tras los eventos de hoy, la pregunta de siempre quedará flotando en el ambiente: ¿qué harán las autoridades, qué haremos todos, para que al menos uno de los reclamos que hoy resonarán en las calles de nuestra ciudad pueda ser resuelto y no constituya más una deuda el próximo año? La lista es larga y el problema de fondo es que ninguna de las demandas que la integran son atendidas de forma integral y con ánimo de resolverlas en definitiva.

III. Y MIENTRAS TANTO...

Y mientras el ánimo se calienta en las calles, en el tercer piso del edificio en el cual opera la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Coahuila, la Comisión de Selección que encabeza la torreonense Cristina Ordaz Mota deliberará y votará para designar a las tres personas -dos mujeres y un hombre- que se integrarán al Consejo de Participación Ciudadana y cuyas ternas finales fueron reveladas el jueves pasado. De acuerdo con las reglas que rigen dicho proceso, se requieren al menos siete votos -de los nueve posibles- para que cualquiera de los aspirantes acceda al cargo.

IV. OPINIONES

Previo a la votación, las personas que lo soliciten podrán participar en un Foro de Consulta para aportar información a favor -o en contra- de cualquiera de las nueve personas que integran las ternas finalistas. Por regla general, en esta etapa del proceso de selección se presentan opiniones favorables a los aspirantes, pero nunca debe descartarse una sorpresa. Habrá que estar pendientes de las incidencias del evento.

V. TARJETA ROJA

Como era de esperarse, el Cabildo de Piedras Negras destituyó ayer a Armando Ignacio García Villarreal del cargo de secretario del Ayuntamiento que ostentó por apenas 66 días. ¿La razón de la destitución? Presuntos actos de corrupción que fueron revelados... ¡después de que el hoy exfuncionario denunciara presuntos actos de corrupción del alcalde Jacobo Rodríguez! El hecho llevó a la bancada priista en el Cabildo nigropetense a condicionar su apoyo a la medida a la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y pusieron plazo para que ello ocurra: a más tardar el próximo miércoles 12 de marzo.

VI. ALIANZAS ROTAS

¿Qué se descompuso en Piedras Negras para que ocurriera un desaguisado de tal magnitud, cuando la administración no cumple aún su primer trimestre en funciones? Los enterados nos comentan que es parte del “cobro de facturas” por los “amarres” de campaña que, en este caso concreto, tienen que ver con el hecho de que el hoy exsecretario es hermano de quien fue candidata del PAN a la alcaldía de Piedras Negras, candidatura cuyo objetivo fue “robarle” votos al PRI. Habrá que jalarle a ese hilo...

VII. GANADO SANO

En Coahuila no hay casos activos de tuberculosis bovina, según lo informado por Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural en la entidad. El funcionario aseguró que las pruebas realizadas en los rastros de la región han sido negativas y que las autoridades continúan monitoreando de cerca el estado sanitario del ganado. Esto es positivo para el sector ganadero, pero no se debe bajar la guardia. La vigilancia constante y la implementación de medidas preventivas seguirán siendo clave para evitar que la enfermedad se propague, dijo Montemayor.

VIII. OTROS DATOS

Sin embargo, según usuarios del Rastro de Saltillo y funcionarios del lugar, ha trascendido que sí hubo un caso reciente de tuberculosis bovina en dichas instalaciones. Esta discrepancia genera dudas, por lo que sería prudente que las autoridades locales revisaran los registros del rastro y confirmaran la situación. De ser cierto, se deberían tomar medidas correctivas y preventivas. Y bueno, en el mundo de la ganadería saltillense, donde todos se conocen, lo que pasa en el rastro no tarda en saberse...

IX. DUDAS

En Ramos Arizpe, el ex candidato a la alcaldía por Morena, Gerardo Covarrubias, está dando de qué hablar entre los empresarios. Al parecer, ha estado pidiendo apoyos en especie a nombre de la senadora Cecilia Guadiana, “La Infanta”. Sin embargo, algunos empresarios decidieron preguntarle directamente a la senadora, y resultó que a ella no le ha llegado nada sobre esos apoyos. La gran duda ahora es: ¿qué está pasando con esos donativos que deberían llegar a la gente? Los empresarios ya no están dispuestos a seguir el juego. Cecilia Guadiana deberá atender el caso para evitar se genere más desconfianza.