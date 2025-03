$!“¿Te has sentido violentada?” Un acto de sororidad y denuncia en el 8M de Saltillo

En el marco del 8M en Saltillo, participamos en una de las marchas, pero esta vez buscamos realizar una escucha activa; conocer y conectar más con las compañeras participantes.

INTERVENCIÓN EN EL 8M SALTILLO

“Píntame una mano si has sido agredida, acosada, abusada, violentada” y se forma una fila para pintar. Lloran. No sabes por qué. No las puedes consolar. Estás en silencio. Te tocan y no sabes quién. Las manos de las otras se sienten extrañas sobre tu cuerpo, pero te prestas para que se expresen. Eres la protesta.