Alcanza a Coahuila filtración de Pandora Papers: Armando Guadiana, Fernando De las Fuentes y Enrique Martínez resuenan

THE HAWAII TRUST Y GUADIANA

Según el reportaje que indagó a los involucrados Armando Guadiana Tijerina, el empresario minero y desde 2018 senador federal por Morena, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.

“En aquel entonces, el ahora senador señaló en el formato de creación del trust que era dueño de las empresas mineras Caopas, MINSA y Macocozac y que su fortuna se elevaba a 28 millones 94 mil dólares. Entre los beneficiarios del Hawaii Trust figuraban tres hijos del ahora senador, quien es presidente de la Comisión de Energía y a la vez empresario en minas”, cita el medio nacional.

De acuerdo a Proceso por esta investigación periodística, el morenista dijo que el trust se creó “para un proyecto minero” en Colombia que “todavía tenemos” pero que “nos ha costado, no hemos hecho nada”, debido entre otros factores a que “se batalló mucho con la guerrilla”. “Se creó la entidad, pero no se invirtió, no se aportaron bienes, a final de cuentas yo creo que se extinguió o ya no funcionó, punto. Ya no existe esa entidad (...) Lo que no estoy seguro es si está viva la esa mentada Atlantis”, dijo.