Ale Salazar, ex candidata de Morena en Saltillo, acusa a Televisa de censurarla durante transmisión del Grito

El conductor Chano Jurado, de Televisa, le habría pedido a la joven saltillense no mencionar al presidente López Obrador

La ex candidata a la alcaldía de Saltillo por Morena, Judith Alejandra Salazar Mejorado, mejor conocida como Ale Salazar, ha acusado de censura a Chano Jurado, conductor de Televisa y figura en YouTube, durante la transmisión de los festejos del Grito de Independencia en el Zócalo de Ciudad de México.

O sea, “dime qué vienes a celebrar, pero NO menciones a López Obrador” HDSRPM jajajaja jajajaja 😜 pic.twitter.com/rbSewZ6tkH

CUESTIONAMIENTO Y CENSURA

Sin embargo tras unos segundos, según se puede ver en el video, el conductor de Televisa le recordó que la transmisión tenía un carácter de entretenimiento y le sugirió evitar comentarios políticos. “¿Una mujer presidenta podemos?”, preguntó Ale Salazar a Jurado en referencia a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, recibiendo una respuesta afirmativa de alguien que no se ve a cuadro, pero a quien Jurado le pidió “autorización”. No obstante, el conductor enfatizó que la figura del actual presidente debía quedar fuera de la discusión, alegando que “es una fiesta mexicana, esto no tiene nada que ver con política”.

El video termina con Salazar aceptando repetir su intervención sin las menciones políticas, pero expresando su malestar: “¿Te late? con todo respeto, si no, entenderé” , le dice el conductor a Ale, a lo que ella responde: “No me late, pero lo hacemos otra vez, no hay problema”.

Frente a la cámara de su programa “Es Noticia con Ale Salazar”, concluyó denunciando lo que consideró un acto de censura: “Aquí vemos cómo las grandes televisoras censuran a los medios independientes de comunicación”.

Luego entre los comentarios en su cuenta de X (antes Twitter), un usuarios cuestiona a Ale sobre por qué se prestó a eso, a lo que ella responde: “De las demás personas, no te sé decir. De mí, reaccioné así porque sabía que estaba grabando todo y que los iba a exhibir”.

UN PERFIL EN ASCENSO

Ale Salazar, de 31 años, ha ganado notoriedad en el mundo digital por su enfoque crítico y sus análisis políticos, además por haber sido la candidata a la alcaldía de Saltillo por Morena en las pasadas elecciones locales.

Es egresada de la carrera de Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y tiene estudios en Ciencias Políticas en el Instituto de Ciencias Políticas de Cancún, Quintana Roo.

Tras varios años como conductora en medios locales, Salazar decidió apostar por el periodismo independiente, creando su propio canal en YouTube, donde aborda temas de actualidad política. En plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, la saltillense ha logrado consolidar una audiencia significativa, principalmente entre seguidores del movimiento de la Cuarta Transformación.

Su presencia en redes sociales, sumada a su labor de crítica a la oposición mexicana, la ha posicionado como una de las voces jóvenes más relevantes dentro del espectro político afín a Morena.

UNA POLÉMICA QUE REABRE EL DEBATE

El incidente ha reabierto el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la narrativa pública y los límites que imponen a las voces disidentes o no alineadas con sus líneas editoriales.