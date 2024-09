Alumna de la UANE Torreón lleva seis días desaparecida

Se activó el Protocolo Alba , un mecanismo especializado en la búsqueda de mujeres desaparecidas, luego de que se percataran de que no llegó a la universidad. Acudieron a la Fiscalía General del Estado de Durango, pero hasta el momento no se tiene ningún dato de ella.

Hicieron el reporte y se está siguiendo un proceso, una investigación; sin embargo, no hay una respuesta. Es una niña estudiosa, que de la escuela se iba a su casa, no se desviaba a ningún lado, avisaba si iba a salir a la papelería, si iba con los amigos, si iba a salir tarde por terminar un proyecto o asistir a un taller.

Angustiados, los familiares piden acelerar el proceso de investigación. Toda la familia la espera y solicita cualquier información, así como la colaboración de la ciudadanía si alguien la vio en el camión o en la escuela.

El mismo miércoles, la joven fue captada por cámaras de seguridad de un negocio en el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio, luego de salir de su casa en el centro de la vecina ciudad.

De acuerdo con las grabaciones, la joven caminaba sola, cargaba una mochila color café y una bolsa negra, alrededor de las 08:15 horas.

En redes sociales, la madre escribió el siguiente mensaje: “Hija, regresa, te estoy esperando, tú sabes que eres todo para mí. Una vez te dije que sin ti me muero. No te voy a juzgar de nada, siempre has sido mi niña”.

La joven mide 1.58 metros, es de tez morena clara, complexión delgada, tiene boca grande, labios delgados, nariz mediana, cejas pobladas y ojos cafés. Cualquier persona con información sobre su paradero puede comunicarse al 911 o a través de las redes sociales de la FGED.