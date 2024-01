Alumnos de la UAdeC preparan carta de no represalias; aseguran que han recibido amenazas

La carta busca la suspensión de las amenazas y listas negras, y la garantía de que no se tomarán medidas académicas en su contra

Estudiantes forman parte del movimiento “Lobos sin Pimentel” , entre otros frentes que se han unido a la petición de que “el Inge Pime” no llegue hasta la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila ( UAdeC ) , como Feministas de Saltillo , formularon una carta de no represalias que será entregada a directivos de escuelas y facultades.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Nos han informado que los lobos que desean manifestarse con nosotros están siendo amenazados, intimidados, les están diciendo que su asistencia ya no va a contar, que no les entregarán título, incluso están siendo obligados a ir a presenciar la campaña de Pimentel, pero no estamos de acuerdo y por eso se hizo esta carta”, comentó una de las voces del movimiento.

En la carta mencionan que:

“En pleno uso de nuestros derechos humanos y constitucionales y basándonos en los múltiples actos de amedrentación y amenazas que diversos directivos y docentes han expresado contra el alumnado [...] exigimos la suspensión de dicha amenaza, listas negras y la promesa de que no se llevará a cabo ningún tipo de sanción académica [...]”.

Además de la publicación del documento en redes sociales, convocaron a la comunidad estudiantil para que se reúnan a las 15:00 horas para dar a conocer oficialmente el pliego petitorio que se ha construido desde la madrugada de este 30 de enero.