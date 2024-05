Amar es prevenir: protege a tus perros de un golpe de calor; sufren altas temperaturas el doble que los humanos

¿Se imagina sufrir temperaturas de 68 o 70 grados parado sobre el asfalto o en la azotea de una casa, sin sombra alguna? Bueno, pues esa sensación térmica torturó a los perros en días pasados en Saltillo, pues ellos recienten el doble de calor que un ser humano.

Sandra Ordóñez Mejía, integrante de la asociación Corazón Patitas, dedicada al rescate de animales, explicó que los canes resienten el calor al doble de lo que marca el termómetro, por lo que recomendó a las personas no tenerlos en los techos o sin sombra alguna porque sufren el doble. Entre la semana, la temperatura alcanzó los 34 y 35 grados en Saltillo.

“No los tengan en la azotea, la temperatura que ellos sienten es lo doble de lo que nosotros sentimos y aunque sean de pelo largo no deben de raparlos, los perros controlan la temperatura con su pelaje, entonces es un error rasurarlos, les quita la protección del cuerpo”.

“Hay que cuidar que no les dé un golpe de calor, siempre tenerles agua fresca, no pido que los tengan dentro de casa, pero si tienen un patio, una cochera, tenerlos abajo, con una lonita o algo para que no les pegue el sol directamente, porque se les queman las almohadillas (la protección de las patas), no es recomendable sacarlos a pasear, al menos después de las 11 de la mañana, de las 8 a las 11 todavía es tolerable el calor”.

Es un error sacarlos a caminar o a correr en la plenitud del sol porque pueden sufrir un golpe de calor. Se recomienda colocarles agua fresca tres veces al día; el líquido se puede poner a enfriar en el refrigerador o ponerles hielo en un recipiente para que se refresquen frecuentemente.

“Al perro, cuando le da golpe de calor, está tirado en el piso, jadeando mucho y babeando. Lo que hay que hacer es empezarlo a mojar poco a poco, mojar una toalla y ponérsela encima para que vaya bajándole la temperatura y si se requiere llevarlo al veterinario, estos recomiendan darles suero que les ayuden a contrarrestar la deshidratación”.

Con el golpe de calor, subida excesiva de la temperatura corporal, el animal puede presentar vómito, diarrea, aumento de la frecuencia respiratoria, espuma en la boca, desorientación, convulsiones y desmayarse y puede terminar en la muerte.

Cualquier tipo de suero es adecuado para hidratar a los perros, sin embargo, debe procurarse llevarlos al veterinario, ante síntomas de golpe de calor, indicó.