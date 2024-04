Denuncian a clínica veterinaria al sur de Saltillo; perrito iba solo por un baño y salió sin poder caminar

Una mujer denuncia a través de sus redes sociales la mala experiencia que tuvo en una veterinaria localizada al sur de Saltillo el pasado 17 de abril, cuando llevó a su mascota para un servicio sencillo.

Paola Pardo expone la situación y explica que llevó a su perro a una veterinaria para un baño, corte de pelo y eliminación de garrapatas.

TE PUEDE INTERESAR: Ante embotellamientos de la autopista Saltillo-Monterrey, resulta inútil política de cambios de vuelo

La propietaria del can pasó por su mascota como le habían indicado, a las 19:30 horas, pero se dio cuenta que el animal presentaba problemas de movilidad al recogerlo. La situación empeoró cuando, al llegar a casa, se descubrió que las patas delanteras no respondían.

De vuelta a la veterinaria, se les informó que el perro sufría de “artritis”, una explicación que no convenció a los dueños, especialmente cuando el peluquero mencionó que ya no tenía movilidad antes del corte de pelo. A pesar de recibir medicación para el dolor, el perro no mostró mejoría.