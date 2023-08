‘Amigo’ lo empuja a un arroyo; pasa la noche en La Encantada, en Ramos Arizpe

Jonathan Daniel Zúñiga fue rescatado por personal de bomberos con cuerdas y canastillas de un barranco, donde lo arrojó su amigo, desde el jueves por la tarde. Estuvo casi un día sin poder salir del lugar, ubicado en la colonia Santa Luz de Analco, al poniente de Ramos Arizpe.

Los hechos fueron reportados en el arroyo “La Encantada”, donde el joven de 22 años caminaban por el bulevar Analco con su amigo Rolando. En lo que se asomó arrojar piedras, cerca de las 19:30 horas de la tarde del jueves, su amigo lo empujó.

Al no lograr sostenerse de ninguna rama cayó de espalda lesión que no le permitió movilizarse. A pesar de que pidió ayuda a gritos, nadie lo escuchó y al llegarle la oscuridad no tuvo más remedio que irse arrastrando a las orillas.

Pese al miedo de ser mordido por una serpiente o sufrir picadura por otro tipo de animal, por la mañana de este viernes logró llegar a un punto visible en que empezó a gritar por ayuda.

Una mujer que pasaba por el lugar, cerca de las 14:00 de la tarde, logró escucharlo, por lo que dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911 y acudió una ambulancia, apoyados por camión cisterna.

Al brindarle de primeros auxilios, posteriormente el joven fue acomodado en camilla rígida, para ser abordado con cuerdas. Luego fue llevado al Hospital General de Saltillo, donde ahora se reporta como estable.