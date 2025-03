‘Lobo’ se distrae con el celular y choca contra luminaria en la UAdeC, campus Arteaga

Pese a los daños, el estudiante no resultó lesionado

Un estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), campus Arteaga, chocó contra una luminaria en el estacionamiento de la institución luego de distraerse con su celular mientras conducía.

EL ACCIDENTE

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando personal de la universidad solicitó una ambulancia para brindar atención pre hospitalaria al joven involucrado en el choque.

Elementos de Bomberos de Arteaga acudieron al lugar y atendieron a Carlos Misael Esquivel Ibarra, de 19 años, quien explicó que ya había salido de clases y se dirigía a su domicilio en la colonia Nuevo Progreso.

Según su versión, iba conduciendo su vehículo Dodge Attitude cuando revisó su celular, lo que provocó que se distrajera y se estrellara contra un poste de alumbrado sin darse cuenta del obstáculo hasta el momento del impacto.

SALDO DEL PERCANCE

Afortunadamente, el estudiante no sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. En el lugar, llamó a sus padres para hacerse cargo de los daños, ya que aparentemente su vehículo no contaba con seguro.