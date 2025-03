Cuestiona Rubén Moreira el nombramiento de coahuilense como Secretario de Hacienda

En un encuentro con representantes de medios de comunicación, el diputado federal y coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, expresó su preocupación sobre la situación económica del País y la creciente crisis de seguridad, señalando la manipulación de cifras oficiales en materia de homicidios y desapariciones.

Al ser cuestionado sobre el reciente nombramiento de Édgar Amador Zamora, nacido en Monclova, Coahuila, como nuevo Secretario de Hacienda, Moreira Valdez destacó que si bien se trata de una facultad de la Presidencia de la República, su preocupación principal radica en la falta de crecimiento económico y los retos financieros del País.

TE PUEDE INTERESAR: Nombra Sheinbaum al coahuilense Edgar Amador Zamora como secretario de Hacienda; Ramírez de la O deja el cargo

“Nosotros estamos preocupados por la economía del País, que no crece, que no está en sus mejores momentos y que es preocupante. Ya sabrá la mayoría si le da el voto de confianza, nosotros analizaremos en lo particular esa designación para emitir nuestro voto. En lo personal, creo que debería ser otro el personaje en estos momentos”, afirmó el legislador priista.

Respecto al reciente hallazgo de crematorios clandestinos en Jalisco, Guerrero y otras entidades del país, Moreira Valdez calificó la situación como “macabra” y denunció la falta de compromiso de las autoridades para atender la crisis de desapariciones en México.

El legislador también arremetió contra las cifras oficiales de violencia en el País, asegurando que están “maquilladas” y que es falso que los homicidios hayan disminuido. “Lo hacen de diferentes maneras para ocultar la realidad. La violencia sigue, la inseguridad es latente y los datos oficiales no reflejan la magnitud del problema que enfrentamos”, concluyó.

¿QUIÉN ES ÉDGAR AMADOR ZAMORA?

Édgar Abraham Amador Zamora, nació en Monclova, Coahuila; es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y graduado de la maestría en Economía por el Colegio de México.

Cuenta con experiencia en el sector privado, ya que laboró en Vector Casa de Bolsa; Stone & McCarthy para México y Brasil; y fue Director General Adjunto para México del banco francés Dexia.

Amador Zamora se ha desempeñado dentro de la administración pública en la Ciudad de México como Director General de Administración Financiera del Distrito Federal, Director General de la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, Subsecretario de Planeación Financiera y Secretario de Finanzas.