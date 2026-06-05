Amplían oferta formativa en Casa de la Cultura de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Casa de la Cultura de Ramos Arizpe consolida su papel como uno de los principales centros de formación y convivencia para la comunidad, al mantener una amplia variedad de cursos y talleres gratuitos dirigidos a jóvenes y adultos interesados en adquirir conocimientos, desarrollar aptitudes y explorar nuevas expresiones creativas. Ubicado en la Alameda “Miguel Ramos Arizpe”, este recinto se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan aprovechar su tiempo en actividades educativas, artísticas y recreativas, con opciones adaptadas a distintos perfiles e intereses.

La oferta actual incluye capacitación en áreas como computación, robótica, cocina, carpintería y manualidades, además de disciplinas orientadas al bienestar físico y al crecimiento personal, entre ellas yoga, inglés y zumba. Las actividades se desarrollan durante la semana en horarios matutinos y vespertinos para facilitar el acceso de estudiantes, trabajadores y público en general.

NUEVAS ALTERNATIVAS PARA IMPULSAR HABILIDADES Como parte de la actualización permanente de sus programas, recientemente fueron incorporados los talleres de Diseño en Canva y elaboración de jabones artesanales, dirigidos a personas mayores de 15 años que deseen adquirir herramientas útiles para el emprendimiento, la creatividad o el aprendizaje práctico. La inscripción permanece abierta para toda persona interesada en integrarse a alguno de los grupos disponibles, sin costo alguno, fortaleciendo así el acceso de la población a oportunidades de capacitación y desarrollo.

Quienes deseen conocer detalles sobre los cursos vigentes, horarios o requisitos pueden acudir directamente a las instalaciones de la Casa de la Cultura o solicitar información al teléfono 844 159 0171. A través de este tipo de espacios, el municipio continúa promoviendo actividades que fortalecen la participación ciudadana, la convivencia social y el acceso a alternativas educativas y culturales para personas de todas las edades.

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