‘¡Sal a votar por amor a Coahuila y a México!’; exhortan obispos a ejercer un sufragio informado y responsable

Los jerarcas católicos señalaron que la actividad pública, cuando se orienta al servicio de la comunidad, constituye una expresión concreta del compromiso con el prójimo, por lo que consideraron que la participación ciudadana trasciende el ámbito de los derechos civiles para convertirse también en una responsabilidad ética.

A unos días del proceso electoral de 2026, los obispos de las Diócesis de Saltillo, Torreón y Piedras Negras emitieron un mensaje conjunto en el que convocan a la ciudadanía a participar activamente en las urnas y a ejercer su decisión con conciencia, reflexión y sentido de corresponsabilidad social.

En el documento, dirigido tanto a la comunidad católica como a la sociedad en general, subrayan que la elección de quienes integrarán la la Legislatura local de Coahuila debe realizarse bajo criterios que privilegien la dignidad de las personas, la protección de la vida, la defensa de la familia, la libertad de conciencia y la construcción de la paz social.

LA PERSONA, EJE DE TODA ACCIÓN LEGISLATIVA

Los obispos sostienen que toda norma jurídica debe colocar al ser humano en el centro de sus decisiones, especialmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad o exclusión.

En ese sentido, señalaron que corresponde a quienes ocupan cargos públicos promover el bien común por encima de intereses particulares o partidistas, impulsando acuerdos que favorezcan la unidad social y eviten la confrontación estéril.

Asimismo, destacaron la importancia de que las futuras decisiones legislativas contribuyan a una distribución más justa de las oportunidades y los recursos, especialmente en un contexto marcado por desafíos como la pobreza, la migración, la escasez de agua, la falta de empleo y las desigualdades sociales.

El mensaje también enfatiza la necesidad de fortalecer la solidaridad entre los distintos sectores de la sociedad y de respetar la capacidad de organización de las comunidades, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en la solución de sus propios problemas.

LLAMAN A EVALUAR TRAYECTORIA Y RECHAZAR LA POLARIZACIÓN

Como parte de las orientaciones para el discernimiento electoral, los obispos recomendaron a los ciudadanos analizar cuidadosamente el perfil de quienes aspiran a una curul estatal, valorando no solo sus propuestas de campaña, sino también su trayectoria pública, principios personales y capacidad para construir acuerdos en beneficio de la población.

De igual forma, invitaron a privilegiar proyectos de largo plazo sobre ofertas inmediatas o discursos populistas, así como a exigir integridad, transparencia y congruencia a quienes buscan representar a la sociedad desde el Poder Legislativo.

Los prelados recordaron que la responsabilidad ciudadana no concluye el día de la elección, sino que debe mantenerse mediante la vigilancia permanente del desempeño de los representantes populares y la exigencia de rendición de cuentas.