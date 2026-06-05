‘¡Sal a votar por amor a Coahuila y a México!’; exhortan obispos a ejercer un sufragio informado y responsable
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Jerarcas católicos llaman a privilegiar valores éticos, participación cívica y compromiso con el bienestar colectivo
A unos días del proceso electoral de 2026, los obispos de las Diócesis de Saltillo, Torreón y Piedras Negras emitieron un mensaje conjunto en el que convocan a la ciudadanía a participar activamente en las urnas y a ejercer su decisión con conciencia, reflexión y sentido de corresponsabilidad social.
Los jerarcas católicos señalaron que la actividad pública, cuando se orienta al servicio de la comunidad, constituye una expresión concreta del compromiso con el prójimo, por lo que consideraron que la participación ciudadana trasciende el ámbito de los derechos civiles para convertirse también en una responsabilidad ética.
En el documento, dirigido tanto a la comunidad católica como a la sociedad en general, subrayan que la elección de quienes integrarán la la Legislatura local de Coahuila debe realizarse bajo criterios que privilegien la dignidad de las personas, la protección de la vida, la defensa de la familia, la libertad de conciencia y la construcción de la paz social.
LA PERSONA, EJE DE TODA ACCIÓN LEGISLATIVA
Los obispos sostienen que toda norma jurídica debe colocar al ser humano en el centro de sus decisiones, especialmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad o exclusión.
En ese sentido, señalaron que corresponde a quienes ocupan cargos públicos promover el bien común por encima de intereses particulares o partidistas, impulsando acuerdos que favorezcan la unidad social y eviten la confrontación estéril.
Asimismo, destacaron la importancia de que las futuras decisiones legislativas contribuyan a una distribución más justa de las oportunidades y los recursos, especialmente en un contexto marcado por desafíos como la pobreza, la migración, la escasez de agua, la falta de empleo y las desigualdades sociales.
El mensaje también enfatiza la necesidad de fortalecer la solidaridad entre los distintos sectores de la sociedad y de respetar la capacidad de organización de las comunidades, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en la solución de sus propios problemas.
LLAMAN A EVALUAR TRAYECTORIA Y RECHAZAR LA POLARIZACIÓN
Como parte de las orientaciones para el discernimiento electoral, los obispos recomendaron a los ciudadanos analizar cuidadosamente el perfil de quienes aspiran a una curul estatal, valorando no solo sus propuestas de campaña, sino también su trayectoria pública, principios personales y capacidad para construir acuerdos en beneficio de la población.
De igual forma, invitaron a privilegiar proyectos de largo plazo sobre ofertas inmediatas o discursos populistas, así como a exigir integridad, transparencia y congruencia a quienes buscan representar a la sociedad desde el Poder Legislativo.
Los prelados recordaron que la responsabilidad ciudadana no concluye el día de la elección, sino que debe mantenerse mediante la vigilancia permanente del desempeño de los representantes populares y la exigencia de rendición de cuentas.
En el pronunciamiento también expresaron preocupación por la creciente polarización política y por el uso indebido de herramientas tecnológicas para desacreditar personas durante las campañas electorales. En particular, advirtieron sobre los riesgos del empleo de inteligencia artificial para generar contenidos que vulneren la dignidad humana o promuevan violencia política, incluida aquella dirigida contra las mujeres.
Finalmente, hicieron un llamado a que el proceso electoral transcurra en un clima de respeto, diálogo y unidad, al tiempo que convocaron a las familias, comunidades y fieles a elevar oraciones por el futuro democrático del País.
El mensaje fue suscrito por el obispo de Saltillo, Hilario González García; el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, y el obispo de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, quienes exhortaron a la ciudadanía a acudir a las urnas con responsabilidad y compromiso por el futuro de Coahuila y de México.
“Pedimos al Señor Jesús, nuestro Buen Pastor, que nos guíe a las praderas de su Reino. Acudimos a Santa María de Guadalupe pidiendo que interceda por Coahuila, para que, movidos por la fe y el amor a nuestra patria, coloquemos los cimientos de un futuro más justo, solidario y pacífico, y que el Señor Jesús nos transforme en tierra fecunda”
“¡Sal a votar por amor a Coahuila y a México!”, finaliza el mensaje.