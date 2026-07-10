Ampliará Mejora Coahuila cobertura de apoyos en Arteaga

El coordinador del programa en el Pueblo Mágico, Gabriel Orsúa, informó que en los próximos días se abrirá un nuevo proceso de registro para que más habitantes puedan acceder a los beneficios que impulsa el Gobierno del Estado.

ARTEAGA, COAH.- El programa Mejora Coahuila fortalecerá sus acciones en el municipio de Arteaga con la meta de ampliar el número de personas incorporadas a sus esquemas de apoyo, al pasar de 4 mil 80 a 5 mil beneficiarios, además de mantener la atención a la población durante el periodo vacacional.

Precisó que el crecimiento del padrón ha sido constante, al aumentar de 2 mil 600 a 4 mil 80 personas, cifra que ahora se busca incrementar con una nueva etapa de incorporación.

IMPULSAN BRIGADAS EN COLONIAS Y EJIDOS

Como parte de las actividades permanentes, personal del programa desarrolla jornadas de limpieza, rehabilitación y rescate de espacios públicos en colonias y comunidades rurales, con trabajos de mantenimiento, embellecimiento y recuperación de plazas para mejorar la imagen urbana y promover la participación de los vecinos.

De manera paralela, se realizan brigadas integrales de servicios en distintas localidades. Una de las más recientes tuvo lugar en Mesa de las Tablas, donde se ofrecieron consultas médicas, campañas de vacunación y acciones de salud animal, entre ellas la aplicación de vacunas antirrábicas y tratamientos preventivos para mascotas.

Orsúa destacó que estas actividades forman parte de la estrategia estatal para acercar servicios básicos y programas sociales a las comunidades del municipio.

Asimismo, informó que las oficinas de Mejora Coahuila permanecerán abiertas durante el periodo vacacional mediante un esquema de guardias, con atención al público de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, para garantizar la continuidad de los trámites y servicios.