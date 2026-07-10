‘Lo primero son las familias’: Gabriel Elizondo gestionará en el Senado atención para ex trabajadores de AHMSA

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Monclova
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    ‘Lo primero son las familias’: Gabriel Elizondo gestionará en el Senado atención para ex trabajadores de AHMSA
    Gabriel Elizondo aseguró que desde el Senado respaldará las gestiones para atender las demandas de los ex trabajadores de AHMSA. LIDIET MEXICANO

El senador Gabriel Elizondo anunció que impulsará gestiones desde la Cámara Alta para atender la situación de los ex trabajadores de AHMSA y agilizar una solución al pago de sus finiquitos

MONCLOVA, COAH.- Gabriel Elizondo, recién nombrado senador de la República, anunció que realizará gestiones en la Cámara de Senadores para que se atienda la situación de los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes llevan tres años en espera del pago de sus finiquitos y demás prestaciones.

Durante su visita a Monclova, el legislador señaló que la prioridad actualmente es centrarse en las familias y en los trabajadores afectados por la crisis de la acerera, por encima de los procesos de venta, subasta o reestructuración que se desarrollen alrededor de la empresa.

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“Lo primero son las familias y los trabajadores de AHMSA; todo lo demás es el medio por el que se va a llegar a ello. Desde el Senado estaremos trabajando en este tema”, declaró.

Elizondo Pérez explicó que él forma parte de la comisión creada para dar atención especial al caso de AHMSA, por lo que aseguró que dará seguimiento a las demandas de los ex trabajadores y promoverá acciones legislativas para avanzar en una solución.

“Alzaremos la voz siempre con mucha responsabilidad, velando por las familias de Monclova, de Coahuila y de toda la región”, expresó.

El senador indicó que buscará puntualizar ante la Cámara Alta el sentir y pensar de las familias que atraviesan esta problemática, insistiendo en que no se debe esperar indefinidamente a que se resuelva el conflicto.

“No nos podemos detener en esperar cuánto tiempo se vaya a tardar esta solución al problema”, señaló.

Asimismo, destacó que el Gobierno del Estado de Coahuila ha mantenido una estrategia de apoyo a los ex trabajadores de AHMSA, a través de gestiones permanentes con autoridades federales, acercamiento con diferentes grupos de trabajadores y programas orientados a brindar respaldo social y económico a las familias afectadas.

Elizondo Pérez recordó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha reiterado que el tema más importante son las familias y el apoyo hacia quienes enfrentan esta situación derivada de la crisis de la acerera.

Señaló que autoridades estatales y municipales han sostenido reuniones con representantes de los trabajadores para conocer de primera mano sus necesidades y planteamientos, así como para gestionar alternativas que contribuyan a aliviar la situación de quienes permanecen a la espera de sus finiquitos.

El legislador también resaltó que, de manera paralela a la atención de este conflicto, el Gobierno del Estado ha impulsado una estrategia de diversificación económica en la Región Centro de Coahuila. Como ejemplo, mencionó que hace tres años había diez parques industriales menos de los que actualmente se encuentran activos, en proceso de construcción o en etapa de colocación de primeras piedras.

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Explicó que estas acciones forman parte de una política de atracción de inversiones y generación de empleo, impulsada desde el Gobierno del Estado y autoridades municipales, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades laborales a las familias de la región.

Elizondo Pérez subrayó que desde el Senado trabajará en coordinación con el Gobierno del Estado y los municipios para fortalecer las gestiones a favor de los ex trabajadores de AHMSA.

“Aquí todo se seguirá haciendo en equipo. Que sepan los trabajadores y sus familias que cuentan con respaldo para llevar estas gestiones a la Cámara Alta y continuar buscando una solución justa para quienes llevan años esperando el pago de sus finiquitos”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el tema de AHMSA continuará siendo una prioridad en la agenda legislativa y en los trabajos de la comisión especial encargada de dar seguimiento a la situación de la empresa y sus trabajadores.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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