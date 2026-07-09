Entregan 500 escrituras a familias de Saltillo; buscan superar las 3 mil en Coahuila durante 2026

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Saltillo
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    Entregan 500 escrituras a familias de Saltillo; buscan superar las 3 mil en Coahuila durante 2026
    El programa se realiza con el apoyo de Mejora Coahuila, notarios públicos y los gobiernos estatal y municipal. CORTESÍA

Manolo Jiménez destacó que las escrituras dan tranquilidad y seguridad jurídica a las familias sobre sus viviendas

Como parte de la estrategia para brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias coahuilenses, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega de 500 escrituras a familias de la capital del estado, con lo que arrancó el programa de Escrituración de Mejora Coahuila que este año llegará a todas las regiones de la entidad.

Durante el evento, el mandatario estatal informó que la meta para 2026 es entregar más de 3 mil escrituras, superando las otorgadas el año pasado, con el objetivo de que miles de familias cuenten con la seguridad jurídica de sus viviendas.

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“Con nuestro programa de Escrituración de Mejora Coahuila le damos certeza jurídica a nuestra gente sobre su patrimonio, para que tengan la tranquilidad y la seguridad de que la casa donde vive su familia es suya”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que la regularización del patrimonio representa uno de los apoyos más importantes para las familias, ya que elimina la incertidumbre sobre la propiedad de sus viviendas y facilita que estos bienes puedan heredarse legalmente a futuras generaciones.

El gobernador reconoció el trabajo realizado por el equipo de Mejora Coahuila para acercar el programa a colonias, barrios y ejidos, así como la colaboración del Colegio de Notarios, cuyos integrantes participan en el proceso de escrituración.

$!El gobernador señaló que contar con escrituras facilita la herencia legal del patrimonio familiar.
El gobernador señaló que contar con escrituras facilita la herencia legal del patrimonio familiar. CORTESÍA

“Además de este programa social de escrituración, hay otros programas sociales como el alimentario, de salud, de educación; además tenemos obras de infraestructura, tenemos obras sociales en las colonias de agua, drenaje, pavimento, electrificación. Tenemos grandes obras en todas las regiones”, explicó.

En ese sentido, destacó que además de todo lo anterior, en Coahuila tenemos desarrollo económico y seguridad.

“Sin duda, Saltillo y Coahuila son de los mejores lugares de este país para vivir con nuestras familias. Y eso no se le atribuye solamente a un gobierno, se atribuye al trabajo en equipo entre todas y todos. Porque cada uno y cada una de ustedes desde su trinchera, desde su profesión, desde su comunidad, desde su colonia, abona la grandeza de Saltillo y a la grandeza de Coahuila”, señaló el gobernador Manolo Jiménez.

Por su parte, Andrés Garza Martínez, encargado del despacho de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, informó que además de las 500 escrituras entregadas en Saltillo, ya se encuentran listas otras mil que serán distribuidas en las distintas regiones del estado durante los próximos meses.

El alcalde Javier Díaz González afirmó que brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias representa uno de los programas sociales de mayor impacto, por lo que refrendó el compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para ampliar el número de beneficiarios.

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En representación de las familias beneficiadas, Belén Saraí Ramírez Rodríguez agradeció la entrega de las escrituras y aseguró que este documento representa la tranquilidad de saber que el patrimonio construido con años de esfuerzo queda legalmente protegido.

A la ceremonia asistieron también el senador Gabriel Elizondo Pérez; el diputado federal Jericó Abramo Masso; la diputada Beatriz Fraustro Dávila, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; el director general de la CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes; el director general del Instituto Registral y Catastral del Estado, Sergio Mier Campos; el director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Andrés Felipe Osuna Mancera; y el presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Francisco Aguirre Sánchez.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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