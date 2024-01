Amputan brazo a aficionada de Rayados que fue atropellada en Torrerón; familiares de lesionados exigen justicia

A José Eduardo Rivera Partida, por ejemplo, le reconstruyeron la pelvis, tuvo derrame pleural, fractura en tórax, fémur y lesiones en el recto. Su esposa Miriam de León aseguró que no podrá caminar durante al menos dos meses, necesitará terapias y quizá no podrá trabajar en el futuro próximo. Es operario.

“Se regresó y se fue en sentido contrario. Se regresó para hacer la maldad. Accidente vial no es”, relató la madre según le dijo su hija de 23 años.

TORREÓN, COAH.- Lorena Camarillo pidió a su hija, Ana Laura Sierra Jaramillo, que no fuera a Torreón . Que siempre había pleitos con la afición de Santos Laguna. Ana Laura dijo que no le pasaría nada, pero fue una de las nueve personas que resultaron lesionadas por el atropellamiento masivo ocurrido el domingo al término del encuentro de fútbol.

“Que se aclare esto, que no lo tomen como un accidente vial porque no fue así. No quieran tapar el ojo para todos los afectados”, exigió a la Fiscalía de Coahuila.

La esposa también se negó a que se clasifique el asunto como un accidente. “Fue directo a llevárselo. Que nos den información de qué está pasando con los responsables”, pidió.

LE AMPUTAN BRAZO

Aglaé García, otra víctima de lesiones del atropellamiento, sufrió la amputación de una extremidad superior. Tiene 38 años, un hijo menor de edad que depende de ella y es auxiliar de enfermería.

Su cuñado Jonathan Gómez declaró a medios que se necesita justicia y soluciones para el futuro.

“Exijo la justicia, ver por el futuro de ella, quién la va a apoyar, quién se va a hacer cargo de todo lo que viene. Ella hasta ahora está delicada, grave. Necesitamos soluciones, qué va a pasar con ella, que den una respuesta. Va a estar en posibilidades de no poder trabajar”, informó el señor Jonathan Gómez.

De hecho, pidió tanto al Gobernador de Coahuila como al de Nuevo León, que vean por este tema de las secuelas que tendrán las personas lesionadas.

“Mi cuñada estaba de espaldas, y sintió que la aventaron y se desmayó. Dice que no se acuerda de nada”, declaró el señor Gómez.