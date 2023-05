Anuncia EU plataforma de prerregistro a centros de procesamiento migratorio; tras fin de Título 42

SALTILLO, COAH.- A unas horas de que quede cancelada la medida sanitaria estadounidense, Título 42; el Paseo del Río, principal sitio de cruce ilegal fronterizo en la ciudad de Piedras Negras, al norte de Coahuila luce sin presencia de personas migrantes.

El patrullaje aéreo, terrestre y acuático sobre y alrededor del Río Bravo que acompaña al operativo “espejo”, impuesto desde la madrugada del miércoles en las ciudades fronterizas de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila, ha evitado que las personas en tránsito que arriban a esta franja fronteriza.

Autoridades migratorias refieren que la presencia de personas extranjeras en Piedras Negras no se ha detenido, incluso advierten un ligero incremento sin precisar cifras.

Este jueves, la Subsecretaría de Estado Adjunta Principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración estadounidense aseveró que la frontera norteamericana solo está abierta a la migración legal.

“Nuestra empresa no está abierta a la migración irregular, y esto no cambiará u esto no cambiará a partir de la cancelación de la orden sanitaria”, dijo Martha Youth.

La funcionaria norteamericana reconoció que para promover una migración segura, Estados Unidos requiere de la implementación de medidas adicionales de gestión con socios regionales y aseguró que continuarán con el resguardo de la frontera priorizando el trato humanitario y la diplomacia.

Martha Youth aseguró que Estados Unidos trabaja en vías legales más sencillas para facilitar la migración legal de Latinoamérica, y evitar así el tráfico de personas.

“Medidas uno adoras que eventualmente establecerán la iniciativa de centros de procesamiento en países adicionados en todo el continente occidental”, mencionó, y dijo que “estos centros regionales realizaron una evaluación previa de los solicitantes de asilo, refugiados y emigrantes para acceder a vías legales”.

Esta evaluación servirá también para quien quiere ingresar de manera legal a Canadá y España; adelantó que en breve será lanzada una plataforma digital para este trámite: movilidadsegura.org, sitio ya vigente donde estarán los detalles para calificar a un reasentamiento en Estados Unidos.

La funcionaria norteamericana dijo que los criterios para refugiados no cambian, y que serán miles de personas las aceptadas por mes.