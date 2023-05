Migrantes se precipitan a la frontera antes de la expiración del Título 42; los agentes están abrumados

A los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. se les dijo esta semana que comenzaran a liberar a los migrantes de las instalaciones de detención abrumadas, ya que las oleadas de solicitantes de asilo cruzaron la frontera antes del vencimiento de la política de inmigración relacionada con la pandemia el jueves.

A los agentes se les ordenó el miércoles liberar a los migrantes de cualquier sector fronterizo que alcanzara el 125% de su capacidad y darles instrucciones para que se presenten en una oficina de inmigración dentro de los 60 días, dijo un funcionario estadounidense.

También recibieron instrucciones de facilitar las liberaciones si el tiempo promedio bajo custodia excedía las 60 horas o si 7.000 migrantes eran detenidos al otro lado de la frontera en un solo día.

La medida se produce cuando los migrantes continúan inundando la frontera sur de los Estados Unidos antes de la desaparición del Título 42, que vence a la medianoche del jueves.

La legislación de la era Trump hizo que fuera prácticamente imposible solicitar asilo mientras el país trabajaba para detener la propagación de COVID-19. Debido a que la política eliminó las consecuencias legales de los cruces fronterizos ilegales, permitió que los migrantes hicieran múltiples intentos para permanecer en el país.

Ahora, los migrantes desesperados temen que las restricciones más estrictas del Título 8, que se aplica a los ciudadanos de todos los países y se ha utilizado junto con el Título 42 durante los últimos tres años, pongan en peligro su posibilidad de permanecer en Estados Unidos.

“Lo que entendemos es que no dejarán entrar a nadie más”, dijo Pablo, de Venezuela, a The Associated Press el miércoles.

“Esa es la razón de nuestra urgencia de cruzar la frontera hoy”.

Las fotos de la frontera muestran a adultos y niños caminando por el Río Grande y trepando hacia la orilla. Un primer plano desgarrador muestra a un bebé pequeño metido en una maleta para mantenerse seco.

El martes, la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) superó un récord de 10.300 migrantes, o casi el doble del promedio diario de marzo de 5.200.

También se cree que más de 27.000 migrantes están bajo custodia de CBP, dijo un funcionario, frente a los 8.600 de hace dos meses.

En las primeras horas del jueves, unas 400 personas se apiñaban a orillas del Río Grande, cerca de El Paso, Texas, mientras miembros de la Guardia Nacional del estado colocaban barreras de alambre.

Con el fin del Título 42, los solicitantes de asilo enfrentan la prohibición de ingresar a los Estados Unidos durante cinco años y posibles repercusiones legales.

“Con los cambios que están haciendo en las leyes, es ahora o nunca”, dijo esta semana Alberto León, un colombiano que intenta cruzar de Tijuana a San Diego con su familia.

En una conferencia de prensa el martes, Biden admitió que la afluencia de migrantes en la hora undécima del Título 42 iba a ser “caótica por un tiempo”.

“Hemos obtenido una cooperación abrumadora de México. También estamos en el proceso de establecer oficinas en Colombia y otros lugares donde usted podría, o alguien que busque asilo puede ir primero. Entonces, está por verse”, dijo.

Los líderes cívicos de los EE. UU. también se enfrentan a las presiones de las oleadas de inmigrantes a sus ciudades.

El martes, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, declaró el estado de emergencia en respuesta a la cantidad de solicitantes de asilo que llegaron a Windy City durante el último año, informó CBS Chicago .

“Lamentablemente, no esperamos que los autobuses dejen de llegar pronto”, dijo Lightfoot sobre las llegadas que comenzaron en agosto pasado.

El martes, 48 migrantes llegaron a Chicago en autobuses desplegados por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Abbott, un republicano, dijo anteriormente que enviaría “miles más” de inmigrantes a la ciudad de Nueva York, Chicago y otras ciudades santuario antes de la expiración del Título 42.

“Con la administración de Biden finalizando el Título 42 este jueves, el presidente Biden está dando una bienvenida a las personas de todo el mundo, diciendo que la frontera de los Estados Unidos está abierta de par en par y dará lugar a que una cantidad increíble de personas crucen la frontera ilegalmente. ”, afirmó el lunes.

“Las personas que recién llegan comienzan a escuchar las historias de otros que han estado aquí por más tiempo y comienzan a alarmarse. Oh, has estado aquí durante cuatro meses. Bueno, acabo de llegar y voy a cruzar’”, dijo Carmen Josefina Characo, una venezolana que llegó a Matamoros con su hija adulta.

La pareja espera ganar un lugar para ingresar a los EE. UU. en la aplicación móvil del gobierno.

Elías Guerra, de 20 años, pasó camino a la ciudad de Nueva York.

“Aquí es cómodo, seguro, hay comida, hay refugio, hay baños”, dijo sobre el refugio de la iglesia en el que se quedó durante cuatro noches antes de conseguir un boleto de autobús de $58 hacia el este.

Mientras tanto, los refugios para migrantes en Ciudad Juárez, frente a El Paso, se están vaciando a medida que las personas abandonan sus camas para tener la oportunidad de cruzar la frontera.

Enrique Valenzuela, quien coordina los esfuerzos de ayuda a los migrantes en el estado de Chihuahua, dijo que la población del refugio de Ciudad Juárez es aproximadamente la mitad de los casi 3,000 que se quedaron allí hace unas semanas.