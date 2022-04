‘Aplica mal el INM la palabra rescate’; confunde a la opinión pública: Alberto Xicoténcatl

Luego de que en un comunicado el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que en los últimos 4 días ha “rescatado” a más de 5 mil migrantes con estancia irregular en diversas entidades de México así como en Coahuila, la Casa del Migrante manifestó que dicha autoridad debería esclarecer cuando se refiere a “detenciones” o a “rescates”.

Fue apenas este lunes, cuando el INM lanzó el comunicado donde manifiesta que muchos de los hallazgos de estas personas habían sido a bordo de camiones y en caminos cerca de la carretera.

Dichas acciones no han excluido a Coahuila del mapa, y al igual que en meses anteriores, en los últimos días han sido encontrados y detenidos camiones que trasladaban a más de 100 personas migrantes en las carreteras del Estado.

Al respecto, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, manifestó que en varias de las ocasiones sí se ha identificado que algunos de los “rescates” sí tenían indicios de personas en riesgo, pero también se ha identificado que en esos llamados “rescates”, también se han registrado detenciones para posteriores deportaciones.

“Son palabras que confunden a la opinión pública para que se diga que están rescatando y no deteniendo, o alojando y no privando de la libertad”, manifestó.

Tan solo en Coahuila entre enero y febrero de este año aumentaron en 47 por ciento las deportaciones de personas migrantes desde el Estado en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Cuando son personas que van en tránsito inclusive con las personas que los trasladan, lo que hacen es una detención para después una deportación”, aseveró Xicoténcatl.

Expresó que una de las cuestiones que se ha pedido al Instituto es que se usen las palabras reales para calificar las detenciones y deportaciones.

“Eso no quiere decir que no existan rescates, como ha sucedido, pero esa diferencia la desconocemos; no tenemos cifras de cuántas personas son rescatadas y cuántas detenidas para deportación”, menciona.