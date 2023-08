Aprueban proyecto de condominios en Parras de la Fuente, Coahuila... ¿sacrificando nogales?

Aurelio Morales Ramírez, Regidor se manifestó en contra del sitio donde se desarrollará el fraccionamiento de lujo. “A lo mejor soy un romántico, lo que queremos es mantener esa área en particular como históricamente se viene arrastrando. Desde mi punto de vista ese tipo de construcción no es viable, ver una construcción moderna al lado del ícono como es el Santo Madero, no me gusta”.

Los señalamientos de Síndicos y Regidores fueron invalidados por el alcalde Orozco Lara, quien a pesar de que la publicidad de la inmobiliaria con sede en el municipio de Torreón, ubicado en la región Laguna del estado, refiere que se trata de condominios verticales, el edil lo negó.

“Hay que verlo desde el tema legal, siendo que es lo que este particular quiere hacer con su propiedad, lo que nos queda es ser cuidadosos con el tema ecológico y demás cuestiones, siendo que no se trata de edificios verticales, hay que ser objetivos y no limitarnos”.

El representante de la Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Movilidad también negó que el proyecto vaya a deforestar nogales para edificarse.