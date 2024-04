Arranca campaña César Flores Sosa en busca de la alcaldía de Monclova

Dijo que con los 200 millones que debe Telmex al municipio se va a trabajar y se incrementará la inversión anual para tener más obra pública.

“Se acaban los 350 aviadores, se acaban las empresas fantasmas, que daré a conocer ahora, las del señor con este llamado Mario Frontera”, expresó.

Mencionó estar contento debido a que la población monclovense se suma a apoyarle en este gran reto y espera en esta ocasión poder llegar a la alcaldía.

“Voy con el Partido Verde y la transformación; a pesar de que he estado en Morena y el PAN, la gente sabe que me toque donde me toque, sabe que siempre lo que busco es que cambie de rumbo Monclova, no vamos bien, tenemos 34 años de atraso. Tengo mucho tiempo diciéndolo”, expuso.