Arranca el FINA 2026 en Saltillo con callejoneada y expectativas de atraer turismo internacional

Con una concurrida callejoneada que culminó en la Plaza de Armas, este domingo iniciaron las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) Saltillo 2026. El evento arranca con una propuesta expandida a seis semanas de actividades artísticas y culturales gratuitas para toda la ciudadanía. Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura, destacó la respuesta de la población y el cambio de formato para esta inauguración. “Nos ha dado mucho gusto que la gente ha preguntado que si ya estamos listos, que están muy emocionados de poder arrancar”, afirmó la funcionaria municipal.

El festival de este año adquiere una relevancia global al coincidir con la temporada de actividades mundialistas, atrayendo a visitantes extranjeros. “Se extendió este festival precisamente para atender este nicho de turismo... creo que va a favorecer mucho el que tengamos también estos eventos culturales”, explicó Rodarte. La funcionaria detalló el carácter global del FINA, que contará con la participación de creadores de diversas latitudes geográficas. “Tenemos nueve países invitados y 11 estados, así que yo creo que es uno de los festivales donde más artistas nacionales e internacionales intervienen”, apuntó. Respecto a la infraestructura de los recintos municipales, como el Centro Cultural García Carrillo y el Museo Rubén Herrera, aseguró que recibieron mantenimiento integral. “Todos nuestros centros culturales están ahorita al 100 precisamente para recibir todos los eventos derivados del festival”, confirmó la directora. Aunque no precisó el monto económico total de las obras, Rodarte señaló que la actual administración realizó mejoras significativas en los inmuebles. “Hemos invertido tanto en, por decirte, impermeabilización, techumbres, aire acondicionado, inclusive en muchos aspectos, pintura y otras cuestiones”, detalló.

La cartelera del FINA compartirá fechas con eventos recreativos locales como el Futfest, diversificando la oferta de entretenimiento en la capital de Coahuila. “Saltillo ha crecido muchísimo y yo creo que hay para todos... Creo que fue una buena decisión y una buena combinación”, argumentó.

Finalmente, las autoridades esperan superar la asistencia registrada en ediciones anteriores gracias al flujo de visitantes locales y foráneos. “Nosotros siempre estamos listos y preparados”, concluyó Rodarte, invitando a la comunidad a consultar la programación completa en las plataformas oficiales.

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