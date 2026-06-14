Bodas Comunitarias Saltillo 2026: formalizan su unión 51 parejas en emotiva ceremonia

La emoción, las muestras de cariño y la alegría de compartir un momento trascendental marcaron la celebración de las Bodas Comunitarias 2026 “Promesa de Amor”, donde 51 parejas formalizaron su matrimonio civil en una ceremonia organizada por el DIF Saltillo. Acompañados por familiares y amistades, los nuevos matrimonios dieron un paso importante en sus vidas al consolidar legalmente su unión, en un evento que tuvo como propósito fortalecer a las familias y brindar seguridad jurídica a quienes decidieron formalizar su relación.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, quienes compartieron con las parejas este momento especial y reconocieron el valor de construir hogares basados en el compromiso, el respeto y la responsabilidad. Durante su intervención, el edil destacó que el matrimonio representa el inicio de una nueva etapa para las parejas, además de un paso que contribuye a fortalecer el tejido social y la estabilidad familiar. Señaló que acciones como este programa permiten que más personas tengan acceso a trámites que generan beneficios legales y brindan mayor certeza para el futuro de sus familias.

Por su parte, Luly López Naranjo resaltó que el matrimonio implica una decisión que se refrenda día con día a través del acompañamiento mutuo, la confianza y el compromiso compartido, tanto en los momentos de felicidad como ante las dificultades que puedan presentarse.

El programa permitió que las parejas accedieran al trámite matrimonial mediante un esquema económico, ya que el costo regular supera los 2 mil 500 pesos. Asimismo, como parte del proceso, los participantes recibieron sin costo el taller de orientación prematrimonial impartido por el Poder Judicial del Estado. Uno de los aspectos destacados de esta edición fue su carácter incluyente, gracias a la colaboración con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante la cual cuatro parejas refugiadas pudieron integrarse al programa y formalizar también su unión.

La celebración incluyó la entrega simbólica de actas de matrimonio, un brindis conmemorativo, el tradicional corte de pastel y el vals de los recién casados, quienes posteriormente convivieron con sus seres queridos para festejar el inicio de esta nueva etapa de vida. Al evento acudieron autoridades estatales y municipales, representantes del Registro Civil, del DIF Coahuila y del Poder Judicial del Estado, quienes atestiguaron la unión de las 51 parejas participantes.

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