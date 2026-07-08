Asegura autoridad federal predio de posible distribución de Huachicol en límites de Coahuila y Nuevo León

Un predio ubicado sobre la carretera Monterrey-Saltillo, donde únicamente se observaba un tejaban aparentemente abandonado, fue asegurado este miércoles por autoridades federales al ser identificado como un presunto punto de almacenamiento y distribución clandestina de hidrocarburos. El operativo se llevó a cabo durante la mañana en el kilómetro 32 de la carretera federal 40, en los límites entre Coahuila y Nuevo León, como parte de las acciones para combatir el robo y la comercialización ilegal de combustibles en la región.

Elementos de la Guardia Nacional detectaron el sitio e informaron a la Fiscalía General de la República para el inicio de las investigaciones, al contar con una orden de cateo, agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, ingresaron al inmueble junto con peritos especializados y agentes del Ministerio Público de la dependencia federal.

En el lugar también participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes aseguraron los alrededores para brindar seguridad al equipo de la Fiscalía mientras se realizaba el aseguramiento del predio y la recolección de los indicios que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

Las primeras indagatorias apuntan a que el inmueble era utilizado presuntamente para el almacenamiento y distribución ilegal de diésel; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado si hubo personas detenidas ni el volumen de combustible asegurado, debido a que las investigaciones continúan en desarrollo.

El aseguramiento forma parte de los operativos realizados por la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, para combatir el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos en la región sureste de Coahuila. La carpeta de investigación permanece abierta con el propósito de determinar el origen del combustible, establecer la forma en que era abastecido el inmueble e identificar a las personas presuntamente responsables de la operación clandestina.