Sentencian a 8 años de prisión a hombre detenido con más de 12 mil litros de huachicol en San Pedro

SAN PEDRO, COAH.- Un juez federal dictó una sentencia de ocho años de prisión contra Rafael “N”, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad en un delito relacionado con el manejo ilegal de hidrocarburos en San Pedro. La resolución se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, tras la presentación de los datos de prueba integrados por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, relacionados con la detención del acusado y el aseguramiento del combustible.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad federal, la detención ocurrió en el ejido San Antonio de Gurza, perteneciente al municipio de San Pedro de las Colonias, donde elementos de la Policía Civil de Coahuila ubicaron a Rafael “N” y aseguraron un tractocamión con un semirremolque acoplado. Durante la intervención, las autoridades localizaron en el interior de la unidad un total de 12 mil 92 litros de gasolina, combustible cuya procedencia no fue acreditada, por lo que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones correspondientes.

Tras el análisis del caso, la FGR obtuvo ante la autoridad judicial una sentencia condenatoria de ocho años de prisión, además de una multa equivalente a 8 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). El fallo se derivó de las pruebas reunidas dentro de la carpeta de investigación, con las cuales se estableció la participación del acusado en un delito previsto en materia de hidrocarburos. El aseguramiento del tractocamión y el combustible ocurrió como parte de las acciones de investigación realizadas tras la detección del traslado del hidrocarburo, mientras que el proceso legal concluyó con la resolución emitida por el juez federal. La autoridad federal mantiene habilitados canales de denuncia para reportar posibles delitos, entre ellos relacionados con hidrocarburos, a través de las líneas telefónicas correspondientes en distintos municipios de Coahuila.

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