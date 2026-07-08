Sentencian a 8 años de prisión a hombre detenido con más de 12 mil litros de huachicol en San Pedro

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Torreón
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    Sentencian a 8 años de prisión a hombre detenido con más de 12 mil litros de huachicol en San Pedro
    La unidad de carga quedó bajo resguardo de las autoridades después de que fuera localizada con gasolina cuya procedencia no fue acreditada durante la intervención realizada en Coahuila. CORTESÍA

La detención ocurrió en el ejido San Antonio de Gurza, donde fue asegurado un tractocamión con un semirremolque cargado con gasolina

SAN PEDRO, COAH.- Un juez federal dictó una sentencia de ocho años de prisión contra Rafael “N”, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad en un delito relacionado con el manejo ilegal de hidrocarburos en San Pedro.

La resolución se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, tras la presentación de los datos de prueba integrados por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, relacionados con la detención del acusado y el aseguramiento del combustible.

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De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad federal, la detención ocurrió en el ejido San Antonio de Gurza, perteneciente al municipio de San Pedro de las Colonias, donde elementos de la Policía Civil de Coahuila ubicaron a Rafael “N” y aseguraron un tractocamión con un semirremolque acoplado.

Durante la intervención, las autoridades localizaron en el interior de la unidad un total de 12 mil 92 litros de gasolina, combustible cuya procedencia no fue acreditada, por lo que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones correspondientes.

$!El aseguramiento de la gasolina ocurrió en el municipio de San Pedro de las Colonias, donde autoridades detectaron el traslado de más de 12 mil litros de combustible en una unidad de transporte pesado.
El aseguramiento de la gasolina ocurrió en el municipio de San Pedro de las Colonias, donde autoridades detectaron el traslado de más de 12 mil litros de combustible en una unidad de transporte pesado. CORTESÍA

Tras el análisis del caso, la FGR obtuvo ante la autoridad judicial una sentencia condenatoria de ocho años de prisión, además de una multa equivalente a 8 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El fallo se derivó de las pruebas reunidas dentro de la carpeta de investigación, con las cuales se estableció la participación del acusado en un delito previsto en materia de hidrocarburos.

El aseguramiento del tractocamión y el combustible ocurrió como parte de las acciones de investigación realizadas tras la detección del traslado del hidrocarburo, mientras que el proceso legal concluyó con la resolución emitida por el juez federal.

La autoridad federal mantiene habilitados canales de denuncia para reportar posibles delitos, entre ellos relacionados con hidrocarburos, a través de las líneas telefónicas correspondientes en distintos municipios de Coahuila.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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