FGR asegura más de 2 mil litros de huachicol en la GAM; descubren toma clandestina oculta en una refaccionaria

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    FGR asegura más de 2 mil litros de huachicol en la GAM; descubren toma clandestina oculta en una refaccionaria
    La Fiscalía General de la República aseguró aproximadamente 2 mil 250 litros de hidrocarburo durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero. FOTO: FGR

La investigación comenzó tras una alerta de Petróleos Mexicanos por irregularidades detectadas en un ducto ubicado en Azcapotzalco.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de aproximadamente 2 mil 250 litros de hidrocarburo presuntamente obtenido de manera ilegal durante un operativo realizado en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-a-los-chapitos-por-huachicol-de-agua-en-sinaloa-DC21982045

La intervención se llevó a cabo luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó anomalías en uno de sus ductos localizado en la alcaldía Azcapotzalco, situación que dio origen a una investigación federal.

Hallan una toma clandestina dentro del inmueble

Como parte de las diligencias, las autoridades localizaron un predio con fachada de refaccionaria donde presuntamente operaba una toma clandestina conectada a la red de distribución de hidrocarburos.

Con la información obtenida durante las primeras investigaciones, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), solicitó una orden de cateo ante un juez de control, quien autorizó la intervención.

$!La intervención se llevó a cabo luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó anomalías en uno de sus ductos.
La intervención se llevó a cabo luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó anomalías en uno de sus ductos. FOTO: FGR

Así fue el operativo de la FGR

El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Guardia Nacional, personal de Protección Civil y trabajadores de Pemex.

Durante la inspección del inmueble, las autoridades localizaron 45 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, los cuales contenían hidrocarburo, sumando un volumen aproximado de 2 mil 250 litros.

Todo el combustible asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal como parte de la carpeta de investigación iniciada por posibles delitos relacionados con la extracción, almacenamiento y manejo ilegal de hidrocarburos.

Continúan las investigaciones

La Fiscalía General de la República informó que las indagatorias continuarán con el objetivo de identificar y detener a las personas presuntamente responsables de los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-vicealmirante-farias-obstruccion-en-caso-de-huachicol-fiscal-JN21973947

El delito de robo de hidrocarburos, conocido popularmente como “huachicol”, continúa siendo una de las principales problemáticas en diversas regiones del país, debido al riesgo que representan las tomas clandestinas para la población, la infraestructura energética y el medio ambiente.

Las autoridades federales señalaron que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes para combatir los delitos en materia de hidrocarburos y reiteraron que las investigaciones seguirán su curso hasta deslindar responsabilidades conforme a la ley.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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