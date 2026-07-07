FGR asegura más de 2 mil litros de huachicol en la GAM; descubren toma clandestina oculta en una refaccionaria

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de aproximadamente 2 mil 250 litros de hidrocarburo presuntamente obtenido de manera ilegal durante un operativo realizado en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La intervención se llevó a cabo luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó anomalías en uno de sus ductos localizado en la alcaldía Azcapotzalco, situación que dio origen a una investigación federal. Hallan una toma clandestina dentro del inmueble Como parte de las diligencias, las autoridades localizaron un predio con fachada de refaccionaria donde presuntamente operaba una toma clandestina conectada a la red de distribución de hidrocarburos. Con la información obtenida durante las primeras investigaciones, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), solicitó una orden de cateo ante un juez de control, quien autorizó la intervención.

Así fue el operativo de la FGR El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Guardia Nacional, personal de Protección Civil y trabajadores de Pemex. Durante la inspección del inmueble, las autoridades localizaron 45 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, los cuales contenían hidrocarburo, sumando un volumen aproximado de 2 mil 250 litros. Todo el combustible asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal como parte de la carpeta de investigación iniciada por posibles delitos relacionados con la extracción, almacenamiento y manejo ilegal de hidrocarburos. Continúan las investigaciones La Fiscalía General de la República informó que las indagatorias continuarán con el objetivo de identificar y detener a las personas presuntamente responsables de los hechos.

El delito de robo de hidrocarburos, conocido popularmente como “huachicol”, continúa siendo una de las principales problemáticas en diversas regiones del país, debido al riesgo que representan las tomas clandestinas para la población, la infraestructura energética y el medio ambiente. Las autoridades federales señalaron que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes para combatir los delitos en materia de hidrocarburos y reiteraron que las investigaciones seguirán su curso hasta deslindar responsabilidades conforme a la ley.

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