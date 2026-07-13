Aseguradora busca acuerdo con familia de mujer arrollada por patrulla de Saltillo; policía sigue bajo investigación

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    Aseguradora busca acuerdo con familia de mujer arrollada por patrulla de Saltillo; policía sigue bajo investigación
    La Fiscalía continúa con las diligencias para definir la situación jurídica del policía involucrado en el accidente que le arrebató la vida a una mujer. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La aseguradora de la patrulla busca un acuerdo con los familiares de la víctima, mientras la Fiscalía mantiene detenido al policía involucrado e integra la carpeta de investigación

La aseguradora de la patrulla involucrada en el accidente que cobró la vida de una mujer en la colonia Asturias mantiene conversaciones con los familiares de la víctima para buscar un acuerdo sobre la reparación del daño, mientras la Fiscalía General del Estado de Coahuila continúa con la integración de la carpeta de investigación.

El delegado de la Región Sureste de la Fiscalía, Julio Loera, informó que las partes involucradas aún no notifican al Ministerio Público si alcanzarán un convenio respecto al fallecimiento de la mujer y los daños materiales ocasionados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-abaten-a-feminicida-de-diana-marina-en-el-estado-de-mexico-FC22132601

“Sabemos que el seguro de la unidad está en pláticas con los afectados, pero aún no nos dicen si van a llegar a un acuerdo o no”, puntualizó el funcionario.

En tanto, la Fiscalía mantiene bajo custodia al policía municipal presuntamente involucrado en el accidente de tránsito ocurrido este domingo en el cruce de las calles Gijón y Santander, en la colonia Asturias, mientras se concluye la integración del expediente correspondiente.

Los hechos se registraron cuando una unidad de la Policía Preventiva Municipal perdió el control tras impactarse contra otro vehículo.

De acuerdo con las versiones preliminares, la patrulla circulaba con dirección al norte sobre la calle Gijón cuando fue impactada en la parte trasera por un vehículo Dodge Neón que, aparentemente, tenía la preferencia de paso.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, enfatizó que habrá cero tolerancia en caso de comprobarse alguna omisión por parte del elemento. Aseguró que desde el primer momento se actuó conforme a la ley para evitar cualquier tipo de protección y garantizar a los familiares, amigos y vecinos de la víctima que, de encontrarse alguna irregularidad en el actuar del policía, se procederá en su contra conforme a derecho.

Julio Loera confirmó además que el oficial permanece detenido y a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-transito-de-saltillo-por-accidente-con-victima-mortal-en-la-asturias-se-actuara-con-apego-a-la-ley-PD22122148

“El elemento se encuentra detenido y a disposición del MP; apenas hoy se cumplen 24 horas y estamos trabajando en la integración de la carpeta”, declaró.

Las autoridades ministeriales continuarán recabando pruebas y realizando los peritajes viales correspondientes dentro del plazo constitucional para determinar la situación jurídica del servidor público involucrado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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