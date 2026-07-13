Aseguradora busca acuerdo con familia de mujer arrollada por patrulla de Saltillo; policía sigue bajo investigación

El delegado de la Región Sureste de la Fiscalía, Julio Loera, informó que las partes involucradas aún no notifican al Ministerio Público si alcanzarán un convenio respecto al fallecimiento de la mujer y los daños materiales ocasionados.

La aseguradora de la patrulla involucrada en el accidente que cobró la vida de una mujer en la colonia Asturias mantiene conversaciones con los familiares de la víctima para buscar un acuerdo sobre la reparación del daño, mientras la Fiscalía General del Estado de Coahuila continúa con la integración de la carpeta de investigación.

“Sabemos que el seguro de la unidad está en pláticas con los afectados, pero aún no nos dicen si van a llegar a un acuerdo o no”, puntualizó el funcionario.

En tanto, la Fiscalía mantiene bajo custodia al policía municipal presuntamente involucrado en el accidente de tránsito ocurrido este domingo en el cruce de las calles Gijón y Santander, en la colonia Asturias, mientras se concluye la integración del expediente correspondiente.

Los hechos se registraron cuando una unidad de la Policía Preventiva Municipal perdió el control tras impactarse contra otro vehículo.

De acuerdo con las versiones preliminares, la patrulla circulaba con dirección al norte sobre la calle Gijón cuando fue impactada en la parte trasera por un vehículo Dodge Neón que, aparentemente, tenía la preferencia de paso.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, enfatizó que habrá cero tolerancia en caso de comprobarse alguna omisión por parte del elemento. Aseguró que desde el primer momento se actuó conforme a la ley para evitar cualquier tipo de protección y garantizar a los familiares, amigos y vecinos de la víctima que, de encontrarse alguna irregularidad en el actuar del policía, se procederá en su contra conforme a derecho.

Julio Loera confirmó además que el oficial permanece detenido y a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.