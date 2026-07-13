Coahuila: abaten a feminicida de Diana Marina en el Estado de México

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    Coahuila: abaten a feminicida de Diana Marina en el Estado de México
    La Fiscalía de Coahuila confirmó de manera interna el fallecimiento del presunto agresor, aunque aún no ha emitido un posicionamiento oficial. CORTESÍA
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Fernando “N” murió durante un operativo de seguridad en el Estado de México, una semana después del crimen ocurrido en Saltillo

Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmaron el deceso de Fernando “N”, presunto feminicida de Diana Marina, durante una revisión de seguridad en el Estado de México.

A una semana del feminicidio de Diana Marina, de 41 años, ocurrido en la colonia Santa Bárbara de Saltillo, y tras la búsqueda emprendida por las autoridades, se dio a conocer el paradero del presunto responsable.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/trasladaran-de-saltillo-a-chiapas-el-cuerpo-de-diana-marina-sigue-profugo-presunto-feminicida-DE22043374

De acuerdo con información oficial, fue mediante labores de inteligencia como se logró ubicar a Fernando en el municipio de Amecameca, Estado de México.

El operativo fue realizado por agentes federales, quienes le solicitaron identificarse durante una revisión de seguridad. Sin embargo, el hombre presuntamente se negó y trató de escapar, lo que dio inicio a una persecución que concluyó con un enfrentamiento en el que perdió la vida.

Aunque fuentes internas de la Fiscalía General del Estado confirmaron el hecho, que ya ha trascendido en medios locales, hasta el momento la dependencia no ha emitido información oficial al respecto, pese a que el fallecimiento ocurrió tres días después de que se activó su búsqueda.

Esta situación se registró mientras el cuerpo de Diana Marina era trasladado a Tapachula, Chiapas, luego de que su familia realizara una colecta para reunir los recursos necesarios y cubrir los gastos del traslado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-buscan-reunir-50-mil-pesos-para-trasladar-a-diana-marina-victima-de-feminicidio-a-su-natal-chiapas-MA22005238

El caso, considerado el tercer feminicidio registrado en Coahuila durante 2026, cobró mayor relevancia debido a que meses antes, durante los festejos del Día de la Independencia en Saltillo, Fernando subió al escenario junto con Diana Marina para pedirle matrimonio.

Sin embargo, tras el feminicidio comenzaron a difundirse versiones de que la mujer habría sido presionada para aceptar la propuesta. Además, trascendió que existían denuncias formales en contra del presunto agresor, de quien había huido desde la Ciudad de México, donde ambos residían anteriormente.

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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