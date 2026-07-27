Aseguran 12.5 kilos de metanfetamina durante operativo en Progreso, Coahuila, reporta Gabinete de Seguridad

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    Aseguran 12.5 kilos de metanfetamina durante operativo en Progreso, Coahuila, reporta Gabinete de Seguridad
    Dos personas fueron detenidas en Progreso, Coahuila, durante un operativo coordinado de seguridad. ESPECIAL

En el operativo también fueron decomisados dos teléfonos celulares y un vehículo

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos personas y aseguraron 12.5 kilogramos de metanfetamina durante un operativo realizado en el municipio de Progreso, Coahuila, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el reporte correspondiente a las acciones realizadas los días 24, 25 y 26 de julio de 2026, el aseguramiento se efectuó sobre el tramo carretero Piedras Negras, donde las autoridades llevaron a cabo labores coordinadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/incautan-droga-y-cigarros-pirata-en-saltillo-MA22227856

Durante la intervención, además de la droga, fueron asegurados dos teléfonos celulares y un vehículo, mientras que las dos personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

El caso registrado en Coahuila formó parte de una serie de operativos efectuados de manera simultánea en 17 entidades del país, en los que participaron elementos de instituciones federales y corporaciones estatales. Las acciones permitieron realizar detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, drogas, vehículos y diversos objetos relacionados con actividades delictivas.

Entre los resultados reportados por el Gabinete de Seguridad destacan los operativos realizados en Chihuahua, donde fueron detenidas seis personas, una de ellas menor de edad, y se aseguraron cuatro armas largas, 22 cargadores, 2 mil 150 cartuchos, un casco, cuatro placas balísticas y 20 kilogramos de marihuana.

En Guanajuato, las autoridades detuvieron a ocho personas y aseguraron cinco armas largas, cinco armas cortas, 13 cargadores, 497 cartuchos y dos vehículos. Mientras que en Michoacán fueron detenidas tres personas, a quienes se les decomisaron cinco armas largas, 17 cargadores, 420 cartuchos, chalecos tácticos y un vehículo.

En Sonora, durante una inspección a un tractocamión de una empresa de paquetería, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre y aseguraron 35 bultos que contenían 406 kilogramos de metanfetamina y 19 kilogramos de fentanilo.

También se reportaron acciones relevantes en Nuevo León, donde en el municipio de Sabinas Hidalgo fue detenido un hombre sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a quien se le aseguraron 20 kilogramos de cocaína y un vehículo. En Allende, autoridades federales catearon un inmueble y aseguraron 373 mil 600 litros de hidrocarburo, además de diversos equipos y vehículos utilizados para su almacenamiento y traslado.

En Nayarit, elementos del Ejército Mexicano localizaron un inmueble donde aseguraron 12 armas largas, 95 cargadores, 740 cartuchos, nueve chalecos tácticos, 18 placas balísticas, 527 kilogramos de marihuana y dos vehículos.

Como parte de las acciones contra la producción y tráfico de drogas, en Carácuaro, Michoacán, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de metanfetamina. En el lugar aseguraron 620 kilogramos y mil 450 litros de metanfetamina, además de sustancias químicas, reactores, condensadores y tanques de gas LP.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/crece-38-volumen-de-drogas-aseguradas-en-coahuila-en-2026-BM21780573

El Gabinete de Seguridad señaló que estos resultados forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, cuyos cuatro ejes son la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación con las entidades federativas.

De acuerdo con el informe federal, el conjunto de acciones realizadas durante este periodo representó una afectación económica estimada de 3 mil 224 millones de pesos a la delincuencia organizada.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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