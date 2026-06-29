Crece 38% volumen de drogas aseguradas en Coahuila en 2026

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    Crece 38% volumen de drogas aseguradas en Coahuila en 2026
    El volumen de droga asegurada marca una tendencia histórica en la entidad, al superar los registros anuales de años anteriores. ESPECIAL

La Fiscalía General del Estado informó que se han realizado 436 cateos relacionados con delitos contra la salud entre enero y el 28 de junio de 2026

La Fiscalía General del Estado, reveló que en Coahuila, se siguen registrando cateos con hallazgo y decomiso de drogas en lo que va del año, e incluso ya se superó el volumen asegurado del año pasado.

De acuerdo con un informe presentado por la Fiscalía este lunes, desde enero y hasta el pasado domingo 28 de junio, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia de Investigación Criminal, han desarrollado al menos 436 cateos.

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A diferencia de los datos globales que se comparten por año sobre los cateos entre los que se incluyen otros delitos, todos estos cateos son en los que están relacionados con sustancias.

Según la información compartida, en estos cateos, se han asegurado por lo menos 633 kilogramos de drogas en distintas regiones de Coahuila.

Con base en los informes presentados en años anteriores, la entidad estaría rompiendo un nuevo récord conforme al volumen de drogas aseguradas.

A decir de los informes anuales de la Fiscalía, en todo el año pasado, la misma autoridad reportó el aseguramiento de 456 kilogramos de drogas en Coahuila en los 12 meses, mientras que en el 2024, este volumen fue de 143 kilogramos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detectan-consumo-de-drogas-en-estudiantes-de-frontera-coahuila-HA21652401

Tan solo en comparación con todo el año anterior, el volumen asegurado en apenas seis meses, es 38 por ciento superior que en el 2025 y todavía falta la mitad del 2026.

Por otro lado, el documento difundido por el Fiscal, también destacó que en Coahuila se han registrado en los primeros seis meses del año, un total de mil 853 órdenes de aprehensión cumplidas.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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