Incautan droga y cigarros pirata, en Saltillo

Dos kilogramos de marihuana y un total de 60 mil cigarros que eran transportados de contrabando fueron asegurados por elementos de la Policía Federal Ministerial.

En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El aseguramiento se realizó sobre la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Concepción del Oro, a la altura del ejido Las Colonias.

La intervención ocurrió en el kilómetro 310+410, donde fue inspeccionado un autobús de la línea Ómnibus de México.

Durante la revisión, las autoridades localizaron dos cajas de cartón que contenían un total de 60 mil cigarros de la marca Time.

Asimismo, aseguraron dos paquetes que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana, con un peso bruto aproximado de dos kilogramos.