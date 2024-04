¿Así es ser saltillense? Joven comparte video en TikTok y se viraliza

En su video, Rubí destaca con humor y sinceridad la familiaridad entre los habitantes de Saltillo. “Ser de Saltillo significa que todos nos conocemos. Y sí, puede ser tanto una bendición como una maldición, especialmente en asuntos del corazón”, comenta Rubí con una sonrisa pícara.

Pero eso no es todo, el video también ofrece un vistazo divertido a la cultura local. Rubí bromea sobre la pasión por el béisbol de los Saraperos, el equipo local, incluso para aquellos que no saben mucho del deporte. Y no se olvida de mencionar el clima impredecible de Saltillo, que puede cambiar de un momento a otro, así como las largas filas que los saltillenses están dispuestos a hacer por ¡una pizza!

El video ha desatado una ola de comentarios entre los usuarios de TikTok. Desde declaraciones de orgullo como “Somos de Saltillo, nos vale madre lo que digan en Torreón”, hasta confesiones divertidas sobre las costumbres locales: “Somos de Saltillo y todos vamos los viernes a recoger pedidos de las nenis en el centro”.

Otros comentaron: “Somos de saltillo y no decimos ni buenos días, ni buenas tardes ni buenas noches!! Y no falta el que diga yo sí digo”, “Somos de Saltillo donde el transporte público no sirve para nada y todavía cobran 15 pesos”.

En definitiva, el video de Rubí Romo ha ofrecido una mirada fresca sobre la vida en Saltillo, pero, ¿tú estás de acuerdo con ella?