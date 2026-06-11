Así fue la detención de Tony y Tania Flores; “acuérdate de quién ayudó a tu papá”

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Coahuila
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    Así fue la detención de Tony y Tania Flores; “acuérdate de quién ayudó a tu papá”
    Videos difundidos en redes sociales captaron el momento de la detención de Tony y Tania Flores, así como el intercambio verbal entre los hermanos y elementos policiacos. REDES SOCIALES

Policía reclama a hermanos Flores presunta ayuda pasada a la familia; hasta el momento no se ha aclarado el tema

“Acuérdate quién ayudó a tu papá cuando salió moribundo de la Sección 38. Acuérdate que lo sacamos en una puta mesa”. Estas palabras, captadas en un audio durante una detención calificada como arbitraria, han desatado polémica en Coahuila tras la reciente jornada electoral.

Los protagonistas del incidente fueron la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, y su hermano, el diputado local Tony Flores, quienes fueron arrestados por elementos policiales durante la madrugada del martes.

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El material videográfico difundido a través de redes sociales muestra momentos de tensión entre los hermanos Flores y los agentes. En la grabación se escucha a Tony Flores reclamar por el trato recibido al gritar: “Me vas a chingar el reloj, espérate compadre”, mientras su hermana también era detenida. En el video también se escuchan gritos durante el operativo.

A dos días del incidente, otro aspecto que ha llamado la atención de la opinión pública es la intervención de un oficial que recuerda una presunta ayuda brindada a la familia Flores en el pasado, al hacer referencia a un momento crítico en la salud de su padre.

Hasta el momento no se ha esclarecido la naturaleza del supuesto apoyo mencionado por los policías; sin embargo, el audio difundido sugiere que los agentes no eran ajenos a la familia.

DENUNCIAS TRAS LA DETENCIÓN

Tras ser liberada, Tania Flores utilizó sus redes sociales para lanzar un reclamo al gobernador Manolo Jiménez.

“Manolo, tú no eres el gobernador de las mujeres, ninguna mujer debería vivir lo que yo viví... mucho menos a manos de las instituciones que deberían de protegernos”, expresó la exalcaldesa en una publicación en Facebook.

Flores acusó directamente al mandatario estatal de haber ordenado y respaldado la acción policial, al señalar que él mismo justificó públicamente el uso de la fuerza.

Como evidencia de las agresiones denunciadas, la exalcaldesa compartió fotografías en las que muestra moretones en brazos y piernas, además de afirmar que fue rociada con gas pimienta durante el arresto.

La exalcaldesa sostiene que estas acciones forman parte de una persecución política derivada del proceso electoral para renovar el Congreso local, mientras que las autoridades estatales no han profundizado en los señalamientos relacionados con el presunto apoyo brindado anteriormente a la familia Flores.

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