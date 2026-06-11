Así fue la detención de Tony y Tania Flores; “acuérdate de quién ayudó a tu papá”

Los protagonistas del incidente fueron la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, y su hermano, el diputado local Tony Flores, quienes fueron arrestados por elementos policiales durante la madrugada del martes.

“Acuérdate quién ayudó a tu papá cuando salió moribundo de la Sección 38. Acuérdate que lo sacamos en una puta mesa”. Estas palabras, captadas en un audio durante una detención calificada como arbitraria, han desatado polémica en Coahuila tras la reciente jornada electoral.

El material videográfico difundido a través de redes sociales muestra momentos de tensión entre los hermanos Flores y los agentes. En la grabación se escucha a Tony Flores reclamar por el trato recibido al gritar: “Me vas a chingar el reloj, espérate compadre”, mientras su hermana también era detenida. En el video también se escuchan gritos durante el operativo.

A dos días del incidente, otro aspecto que ha llamado la atención de la opinión pública es la intervención de un oficial que recuerda una presunta ayuda brindada a la familia Flores en el pasado, al hacer referencia a un momento crítico en la salud de su padre.

Hasta el momento no se ha esclarecido la naturaleza del supuesto apoyo mencionado por los policías; sin embargo, el audio difundido sugiere que los agentes no eran ajenos a la familia.

DENUNCIAS TRAS LA DETENCIÓN

Tras ser liberada, Tania Flores utilizó sus redes sociales para lanzar un reclamo al gobernador Manolo Jiménez.

“Manolo, tú no eres el gobernador de las mujeres, ninguna mujer debería vivir lo que yo viví... mucho menos a manos de las instituciones que deberían de protegernos”, expresó la exalcaldesa en una publicación en Facebook.