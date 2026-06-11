Dan ultimátum a AHMSA: tiene tres días para entregar equipo tecnológico valuado en más de 21 millones de pesos

La orden fue emitida una vez que la sentencia quedó firme y sin posibilidad de apelación, tras vencer los plazos legales sin que ninguna de las partes presentara recursos para impugnar la resolución dictada el pasado 27 de mayo.

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México recibió un nuevo plazo complicado dentro de su proceso de quiebra. Un juzgado federal ordenó a la siderúrgica entregar en un máximo de 3 días un total de mil 592 equipos tecnológicos valuados en más de 21 millones de pesos, luego de que se confirmara que dichos bienes no forman parte de la masa concursal de la empresa.

Ahora, el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, deberá acreditar ante el tribunal que realizó la devolución de los equipos a la empresa Dell Leasing México, propietaria legal de los bienes, o de lo contrario podría enfrentar sanciones económicas por incumplimiento.

La resolución fue emitida por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente relacionado con la quiebra de AHMSA.

Durante el procedimiento judicial, Dell Leasing México demostró que los equipos fueron entregados a la acerera mediante contratos de arrendamiento firmados entre 2017 y 2019, por lo que la propiedad nunca fue transferida a la empresa monclovense.

Entre los bienes que deberán ser restituidos figuran computadoras Dell Optiplex, laptops Latitude y Precision, estaciones de trabajo, monitores, impresoras HP LaserJet, escáneres y otros equipos utilizados en áreas administrativas y operativas de la siderúrgica.

La sentencia reconoce 3 bloques de activos tecnológicos que en conjunto suman mil 592 bienes con un valor de un millón 126 mil 585 dólares antes de IVA, equivalente a más de 21.4 millones de pesos.

El juzgado advirtió que, en caso de no acreditarse la entrega dentro del plazo de 3 días, podrá imponerse una multa equivalente a 120 veces la Unidad de Medida y Actualización, como medida para garantizar el cumplimiento de la resolución.

Con este fallo, AHMSA enfrenta una nueva reducción de los activos vinculados a su proceso concursal, mientras continúan las disputas legales por bienes y propiedades reclamadas por acreedores y empresas que mantienen litigios contra la acerera.