Dan ultimátum a AHMSA: tiene tres días para entregar equipo tecnológico valuado en más de 21 millones de pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Dan ultimátum a AHMSA: tiene tres días para entregar equipo tecnológico valuado en más de 21 millones de pesos
    El equipo de cómputo que Altos Hornos deberá devolver presuntamente es propiedad de Dell Leasing México. ARCHIVO

De no cumplir con orden de jueza, la Siderúrgica se haría acreedora a una sanción económica equivalente a 120 veces la Unidad de Medida y Actualización

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México recibió un nuevo plazo complicado dentro de su proceso de quiebra. Un juzgado federal ordenó a la siderúrgica entregar en un máximo de 3 días un total de mil 592 equipos tecnológicos valuados en más de 21 millones de pesos, luego de que se confirmara que dichos bienes no forman parte de la masa concursal de la empresa.

La orden fue emitida una vez que la sentencia quedó firme y sin posibilidad de apelación, tras vencer los plazos legales sin que ninguna de las partes presentara recursos para impugnar la resolución dictada el pasado 27 de mayo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/multan-a-establecimiento-en-torreon-por-exhibir-equinos-intensifican-supervision-para-garantizar-bienestar-animal-EB21312574

Ahora, el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, deberá acreditar ante el tribunal que realizó la devolución de los equipos a la empresa Dell Leasing México, propietaria legal de los bienes, o de lo contrario podría enfrentar sanciones económicas por incumplimiento.

La resolución fue emitida por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente relacionado con la quiebra de AHMSA.

Durante el procedimiento judicial, Dell Leasing México demostró que los equipos fueron entregados a la acerera mediante contratos de arrendamiento firmados entre 2017 y 2019, por lo que la propiedad nunca fue transferida a la empresa monclovense.

Entre los bienes que deberán ser restituidos figuran computadoras Dell Optiplex, laptops Latitude y Precision, estaciones de trabajo, monitores, impresoras HP LaserJet, escáneres y otros equipos utilizados en áreas administrativas y operativas de la siderúrgica.

La sentencia reconoce 3 bloques de activos tecnológicos que en conjunto suman mil 592 bienes con un valor de un millón 126 mil 585 dólares antes de IVA, equivalente a más de 21.4 millones de pesos.

El juzgado advirtió que, en caso de no acreditarse la entrega dentro del plazo de 3 días, podrá imponerse una multa equivalente a 120 veces la Unidad de Medida y Actualización, como medida para garantizar el cumplimiento de la resolución.

Con este fallo, AHMSA enfrenta una nueva reducción de los activos vinculados a su proceso concursal, mientras continúan las disputas legales por bienes y propiedades reclamadas por acreedores y empresas que mantienen litigios contra la acerera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Computadoras
QUIEBRA

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anfitriones de la fiesta ajena

Anfitriones de la fiesta ajena
true

El primero de oposición en la mira de EU
true

POLITICÓN: Presumen el ‘Modelo Manolo’ como la estrategia de seguridad tras el éxito de Coahuila

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM Saltillo, informó que el instituto reforzó sus brigadas de atención psicológica para atender posibles casos de violencia.

Alerta IMM Saltillo por aumento de violencia familiar durante partidos de futbol
Ernesto Siller, director de Desarrollo Social en el municipio.

Reactiva Saltillo programas y apoyos de Desarrollo Social tras veda electoral
Miles de espectadores ocupan las gradas para presenciar el arranque del torneo.

Javier Aguirre revela el 11 de México para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026
Previo a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, se han presentado manifestaciones en la Ciudad de México con el objetivo de visualizar la inseguridad que se está viviendo en el país.

Las protestas amenazan con interrumpir la ceremonia del Mundial en Ciudad de México
Una panorámica del Estadio Azteca, que hace historia al albergar su tercera Copa del Mundo. El orgullo deportivo coexiste con el descontento local debido a la gentrificación acelerada y las protestas sociales convocadas en los alrededores del recinto.

Un Mundial histórico arranca en una Norteamérica dividida