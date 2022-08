Asociación de Abogados Ambientalistas de México interviene en caso de osezna asesinada en Castaños

Interponen denuncia contra lugareños que mataron al animal protegido y exigen la destitución de los elementos de la policía municipal que no intervinieron en los hechos.

El hecho de que lugareños de Castaños cazaran y asfixiaran hasta ocasionarle la muerte a una cría de oso de cuatro meses de edad causó un impacto a nivel nacional y la Asociación de Abogados Ambientalistas de México interpusieron una denuncia para que se castigue a los responsables y se destituya de sus cargos a los elementos de Seguridad Pública que presenciaron el acto y no intervinieron para evitarlo.

Ricardo Alberto Cruz Haro, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de México -con sede en Tamaulipas- viajó hasta la Región Centro de Coahuila donde presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en contra de quienes resulten responsables por el delito de captura y muerte de un animal pequeño oso negro (Ursus americanus), hecho que ocurrió en la colonia Santa Cecilia en el municipio de Castaños.

En ella se integraron pruebas como videos y fotografías -que están en redes sociales- acompañados del acta constitutiva de la Asociación para fundamentar que es un organismo de la sociedad civil quien interpone la denuncia.

En ella se destaca la violación al artículo 420 del Código Penal Federal en sus fracciones IV y V que tipifica esta conducta del matato animal hacia un animal protegido por la NOM-059-SEMARNAT-2010, la cual indica penas que van mínimo de 9 a 12 años de prisión.

Esta denuncia, se incorporó a la denuncia interpuesta por Raúl Araiza Subdelegado de la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) con el fin de formar una sola investigación.

“Nos informaron que ya tienen identificados a los lugareños que participaron en los hechos, tienen nombres y domicilios, es cosa de tiempo para realizar las capturas correspondientes” dijo el titular de la Asociación al destacar que es la información es reservada.

Se les dijo que son aproximadamente 5 policías y un número determinado de lugareños los señalados en la denuncia de PROFEPA entre ellos menores de edad que en este caso serían inimputables; el experto mencionó que estos deberán serán canalizados al Ministerio Público de Adolescentes para que en un procedimiento por separado se integre una carpeta de investigación para ello.

Se espera que, a través del Sistema Penal Acusatorio, las autoridades judiciales entrevisten a cada uno de los imputados, que se analice el peritaje de las causas de muerte (realizadas por parte de PROFEPA), se analicen las evidencias y las identidades de las personas, testigos comparezcan y el Ministerio Público solicite a un juez de control de Monclova que solicite a un juez federal que señale una fecha para la audiencia de vinculación a proceso.

A decir de Cruz Haro, esto podría llevarse en un lapso de un mes y en caso de que existan elementos suficientes para que sean vinculados a proceso, la Asociación de Abogados Ambientalistas de México solicitarían una orden para que se decrete la prisión preventiva oficiosa a los responsables como medida cautelar y estos sean trasladados a un reclusorio.

El ambientalista, sostuvo también una reunión con autoridades del municipio de Castaños, en específico con José Pedro de Hoyos, director de Protección Civil, Sergio Jiménez Morales, asesor jurídico y Dalia Cazares Peña, secretaria técnica, a estos se les entregó un oficio donde se hizo hincapié para que los elementos de la policía municipal que estuvieron presenciando el hecho y no actuaron al respecto no solo sean sancionados, si no que sean expulsados del cuerpo policiaco del ayuntamiento.

“No puede ser que sigan siendo miembros de un cuerpo de seguridad personas que están en una baja calidad moral como la ocurrida”.

“El proceso por lo administrativo en 15 días debe de haber una resolución para que los policías queden expulsados completamente de la corporación” expresó el experto.

No obstante, se podría investigar también a las autoridades municipales que abandonaron el cuerpo del osezno “en las faldas del cerro” pues el cuerpo del animal no debió quedar expuesto al aire libre con el riesgo de que una persona disponga el cuerpo y pudiera comercializar la piel, uñas, entre otras piezas.

“Son lugares donde hay muchos rituales y hay muchos usos y costumbres, entonces por las comunidades indígenas que hay en el área puede prestarse a la comercialización del resto del animal”.

El animal está a disposición de la PROPEPA se analiza el destino final del mismo; el ambientalista señaló que lo común al tratarse de animales en peligro de extinción no se contempla una preservación del cuerpo, tampoco una disecación o congelamiento, mucho menos un despojo de la piel por que se estaría violando la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 que protege al animal, lo correcto es hacer una destrucción de los restos.

En entrevista con VANGUARDIA opinó que este hecho recientemente ocurrido en Castaños, Coahuila y que tuvo impacto a nivel nacional e internacional es “gravísimo”.

“Estamos hablando de la biodiversidad, estamos hablando de que se trata de un área de Coahuila que ha sido afectada fuertemente por los daños al medio ambiente, estamos enfrentando sequías, enfrentamos atentados a la flora y la fauna y la falta de respeto a la biodiversidad como es este caso de la osezna, es una muestra clara de que la sociedad no está participando, no está consciente de la importancia de la preservación de nuestros recursos naturales y eso coloca en grave riesgo nuestra supervivencia en este planeta” finalizó.