Aumenta 143% la inversión en escuelas para el regreso a clases

La inversión en infraestructura, rehabilitación y nuevos espacios, de escuelas de educación Básica pasó de 10.3 a 25 millones de pesos de 2020 a 2021, es decir, un 143 por ciento más debido al programa para el regreso a clases tras 2 años de pandemia por COVID-19.

Durante 2022, hasta el primer trimestre, enero, febrero y marzo, el Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (Icifed) no reporto aún erogaciones por inversiones, sin embargo, sí emitió licitaciones para la construcción y rehabilitación de espacios de educación Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria.

De acuerdo con la administración estatal, tanto el secretario de Educación, Francisco Saracho, como el director del Icifed, Julio Long, han declarado que en total e invertirán más de 220 millones de pesos en la rehabilitación, principalmente, de espacios educativos.

En el nivel Básico había 284 escuelas vandalizadas por los 2 años que no hubo clases debido a la pandemia COVID-19, del total, 85 se ubican en la Región Sureste y más de 100 en la Región Laguna, es decir, la mayoría.

Sin embargo, no todo será rehabilitación, también se contempla la construcción de nuevos espacios como aulas y laboratorios, bardas perimetrales, algunas que estaban dañadas y otras que serán sustituidas de malla ciclónica por block.

FUERON 284 ESCUELAS DAÑADAS

“Ya estamos atendiendo estas 284 escuelas, pero algunas de ellas ya han comenzado a trabajar porque solo les faltaba la rehabilitación de alguna aula y en otras de los servicios sanitarios, pero en las que aún están en muy malas condiciones se trabaja y en tanto se van licitando las obras por hacer para dejarlas bien”, declaró recientemente el director del Icifed, Julio Long.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2020 y 2021, el Icifed destinó 10.3 millones de pesos a inversión pública en 2020, mientras que para 2021 la cifra aumentó 143 por ciento al cerrar en 25 millones de pesos, aún faltarían por invertirse más 170 millones de pesos.

Pero en la Cuenta Pública 2021 el Icifed terminó un remanente de 218.6 millones de pesos, mientras que al primer trimestre, en el estado de actividades financieras se reporta un superávit de 66 millones de pesos, con lo cual habría suficiencia presupuestal para seguir con la rehabilitación.

El pasado 29 de abril el Icifed hizo públicas varias licitaciones para construcción y rehabilitación de escuelas en los municipios de Frontera, Sabinas, Torreón, Monclova, San Juan de Sabinas; el fallo de todas se conocerá el 27 de mayo, y a partir de ahí podrán firmarse los contratos para iniciar las obras.

NO TODAS REGRESAN

Francisco Saracho, titular de Educación en el Estado, señaló que, si bien es cierto que el 16 de mayo tanto escuelas particulares como públicas regresarían en forma presencial, la Secretaría está consciente de que habrá algunas escuelas que por diversas causas no pudieron incorporarse a este regreso, las cuales ya se tienen detectadas por lo que se les dará tiempo para que puedan resolver su situación e a las inicien labores a la brevedad.

“Son planteles que quizá en un momento dado no puedan iniciar labores presenciales posiblemente porque no se reunieron con los padres de familia o porque no tuvieron la reunión con los maestros, en esos casos se les va a dar un determinado tiempo para que puedan regresar”, manifestó el titular de la Sedu.