Auditoría revela irregularidades en recursos para migrantes en Coahuila y otros estados

La tercera entrega del informe de resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2023 señala que los recursos que debieron ser destinados para traslado y comida en Coahuila, Chiapas y Tabasco presentan irregularidades en su uso. No incluyeron información que respalde su uso o no fueron efectuados.

De acuerdo con la información proporcionada, derivado de la auditoría realizada al Instituto Nacional de Migración (INM), se identificaron irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a las operaciones del Instituto en Coahuila, Tabasco y Chiapas.

La Auditoría Superior de la Federación indicó que el rubro señalado pertenece a los pagos correspondientes a los servicios de transportación terrestre requeridos.

De acuerdo con la información, no se acreditó cómo se determinó la cantidad dispendiosa de servicios requeridos y los formatos de entregables no incluyeron información que acreditara la cantidad de servicios pagados ni que estos fueran para personas migrantes. Además, se encontraron errores en los nombres y firmas de operadores que no realizaron los servicios.

La auditoría señala que el INM pagó 286 servicios de traslados el mismo día, en horarios simultáneos por la misma persona, y 40 servicios no correspondían a las horas plasmadas en los entregables, por un monto de 4.6 millones de pesos.

Asimismo, se observaron servicios de alimentación para las mismas entidades que no acreditaron cómo se determinó la cantidad diaria y los tipos de menús requeridos al proveedor.

“Para comprobar su entrega a las personas migrantes, presentó listados que no cumplieron con los requisitos establecidos en el Manual de Operación en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales, por lo que no acreditó la entrega de 39,036 alimentos por 3.3 millones de pesos”, indica el informe.

Aunque no se hace un desglose por entidad, estas cantidades incluyen servicios de transportación y comida en Coahuila.