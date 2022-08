“Hoy en día no es mal visto que a un niño de dos años se le dé a beber refresco, pero sí que sea amamantado”, expresó Grismel Zapata, líder de La Liga de la Leche Internacional.

“Incluso es normal ver una chica semi-desnuda en publicidad de cervezas, pero es considerado como indecente que una madre alimente a su hijo en la vía pública, pues los senos de las mujeres son sexualizados.

Madres lactantes aseguran que además de los prejuicios que ya existían, o de la incomodidad que se genera ante las miradas de extrañeza, persisten las preguntas de “¿por qué tan grande?” y otros cuestionamientos sobre su manera de amamantar.

Sin embargo, explicó Grismel Zapata, la Organización Mundial de la Salud indica que la lactancia debería llevarse a cabo al menos hasta los 2 años y después cada madre decidirá si continúa o no.

“Hay gente que dice que la leche ya no está buena, que no es correcto amamantarlos tan grandes, pero no deben juzgar la forma en que otras madres deciden criar y alimentar a sus hijos”, agregó la activista.

Hay mujeres que no les agrada amamantar en público y otras que no tienen reparo en hacerlo, comentó, pero es precisamente lo que se debe respetar, la decisión de cada una en su proceso de lactancia.

Afortunadamente, consideró, existe una legislación para reconocer la lactancia y el amamantar en la vía pública como un derecho tanto de la madre como de su bebé, pero actualmente el sentimiento de rechazo es de muchas madres, lamentó.

Algunas mujeres explicaron que lamentablemente se trata de un proceso que continúa generando polémica para muchas personas que consideran esta práctica como exhibicionismo o un acto vulgar.

“Nunca falta el jovencito que hace caras y gestos, incluso quienes se burlan de los pechos y hasta quienes no dejan de mirarte raspando en el acoso”, expresó Elizabeth Puente.

Coincidieron en que es necesario contar con más espacios para poder alimentar a los bebés recién nacidos con leche materna, pero sobre todo una mayor conciencia de la sociedad para comprender la importancia de este proceso.

Invitan a Tetada Masiva

Este año se llevará por sexta ocasión la Tetada Masiva en el marco de la Semana Nacional de Lactancia Materna que tendrá sede en el Parque Ecológico El Chapulín este sábado 6 de agosto a las 10:00 horas, con la participación de alrededor de 60 mamis saltillenses.

“Es una fiesta para las madres lactantes donde el objetivo principal es fomentar y normalizar la lactancia materna en todo el País, fortalecer la cultura de la lactancia en cualquier momento y difundir entre los asistentes información respecto a la importancia de hacer presente el tema de la lactancia en la sociedad.

Es un evento con diversas actividades que van desde conferencias, danzas y tetada masiva, con la intención de enseñar y promover la importancia que tiene la leche natural en los recién nacidos”, expresó Angélica Chávez, organizadora de la Tetada Masiva.

“También nos acompañan doulas, nutriólogas, consultoras de lactancia”, agregó, “así como una abogada y algunos testimonios de vida que las mamás enviaron para las nuevas mamás”.